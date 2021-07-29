"Охотника на христиан" в Петербурге отправили под домашний арест
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"Охотника на христиан" в Петербурге отправили под домашний арест

9:59:007/29/2021Фото: pixabay
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Охоту на православных прихожан он обещал устроить с топором и мачете.

Суд постановил отправить мужчину под домашний арест

В Питере суд отправил Павла Голикова, обвиняемого в нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и возбуждении ненависти по религиозному признаку, под домашний арест. Об этом рассказали в пресс-службе суда.

Отметим, что Следственный комитет предъявил ему обвинение в нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и возбуждении ненависти по религиозному признаку после записи видеоролика с оскорблениями чувств верующих и угроз в адрес христиан.

- Петродворцовый районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Павла Голикова, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 148 УК РФ (Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) и пунктом "а" части 2 статьи 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), - сообщает СК.

Как считает следствие, в апреле прошлого года мужчина приехал к храму и снял ролик, в котором он глумился над молитвой. Позже этот ролик он выложил во Вконтакте.

- Кроме того, Голиков выражал угрозу совершения агрессивных действий против человека в связи с его религиозной принадлежностью, демонстрируя в багажнике автомобиля топор, мачете и слезоточивый газ "Шпага". Сообщил о намерении "устроить охоту на христиан, - сообщили в СК.

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