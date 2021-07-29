Кому нужна ревакцинация от коронавируса, объяснил врач

Руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко рассказала, что ревакцинация от коронавируса была включена в июне в рекомендации Минздрава и является закономерной процедурой: это стимул для организма для повторной выработки антител.
- По данным последних исследований, для защиты от новых штаммов COVID-19 нужна более высокая концентрация нейтрализующих антител в крови, чем для старых штаммов. А способ повысить концентрацию антител в организме — это как раз бустерная прививка, - сообщила она.
Также Ткаченко отметила, что ревакцинация нужна всем тем, кто уже сделал прививку. Механизм тот же, что и с вакцинацией: бустерная доза вакцины действует сходным образом, соответственно, и противопоказания к ревакцинации идентичны противопоказаниям к вакцинации, отмечает она.