Кому нужна ревакцинация от коронавируса, объяснил врач
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29.07
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Кому нужна ревакцинация от коронавируса, объяснил врач

10:11:527/29/2021Фото: pixabay
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Минздрав включил ее в список рекомендаций.

Ревакцинация нужна всем, сделавшим прививку
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко рассказала, что ревакцинация от коронавируса была включена в июне в рекомендации Минздрава и является закономерной процедурой: это стимул для организма для повторной выработки антител.

- По данным последних исследований, для защиты от новых штаммов COVID-19 нужна более высокая концентрация нейтрализующих антител в крови, чем для старых штаммов. А способ повысить концентрацию антител в организме — это как раз бустерная прививка, - сообщила она.

Также Ткаченко отметила, что ревакцинация нужна всем тем, кто уже сделал прививку. Механизм тот же, что и с вакцинацией: бустерная доза вакцины действует сходным образом, соответственно, и противопоказания к ревакцинации идентичны противопоказаниям к вакцинации, отмечает она.

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