Хабиб Нурмагомедов стал самой успешной звездой России с доходом в 846 млн рублей
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Хабиб Нурмагомедов стал самой успешной звездой России с доходом в 846 млн рублей

10:30:117/29/2021Фото: Инстаграм
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А вот репер Моргенштерн заработал немного меньше - всего 545 миллионов и занял второе место.

У Нурмагомедова почти 30 миллионов подписчиков в Инстаграм

Спортсмен Хабиб Нурмагомедов возглавил рейтинг самых успешных звезд России по версии Forbes. За год спортсмен заработал 12 миллионов долларов или 846 миллионов рублей. Но среди российских знаменитостей это не самая большая сумма. Место в рейтинге определяется благодаря доходам звезд за год и их популярности, зависящей от упоминаний в СМИ, в социальных сетях, запросов в «Яндексе» и Google, а также числа подписчиков в Instagram и на YouTube. Так, на Instagram Нурмагомедова подписаны 29,7 миллиона человек.

Второе место занял репер Моргенштерн с доходом в 7,4 миллиона долларов или 545 миллионов рублей. На третьем обосновалась телеведущая Ольга Бузова. Она за год заработала 3,3 миллиона долларов.

Самым богатым в рейтинге стал хоккеист Александр Овечкин : его доход оценили в 12,2 миллиона долларов. Однако низкая популярность обеспечила ему только шестую позицию в списке.

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