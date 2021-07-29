В Самаре отец убил родную дочь. Подробности трагедии

Жуткое ЧП произошло накануне в Самаре. Там, на улице Красных Коммунаров нашли труп 23-летней девушки с признаками насильственной смерти. Она была избита, на ее голове были рассечения, а все тело усыпано гематомами. А в промежности торчали швабра и бутылка.
Позже задержали и предполагаемого преступника – им оказался 45-летний отец девушки. Он сначала убил ее, а потом изнасиловал шваброй и бутылкой.
- У него с дочерью были не самые лучшие отношения. По предварительной версии, в этот раз они серьезно поругались, и мужчина нанес дочери смертельные травмы. Причина ссоры устанавливается, - сообщают правоохранители.
Сейчас мужчина под арестом. Отметим, что он уже был судим за избиение человека.