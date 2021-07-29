Чудеса иконы Калужской Божией Матери в праздник 31 июля: О чем можно просить Богоматерь в этот день?

Один из самых нетипичных для православных традиций ликов Богородицы _Калужская икона - почитается среди верующих 31 июля. На иконе Богородица изображена без младенца Иисуса, в правой руке она держит книгу, а левая её рука прижата к груди. Она облачена в темные одежды.
Обретенная икона была на на холсте, а не на доске, как писали икон ы раньше, у неё не было оклада, а холст просто был сложен в несколько раз и хранился под крышей одного из господских домов. Однажды служанки начали наводить там порядок и обнаружили его. Одна из девушек предположила что это какая-то то и игуменья и сказала что вести себя нужно прилично, в ответ на это вторая девушка сердито плюнула на икону. В этот же момент она упала на пол и потеряла сознание.
Её перенесли в дом и сообщили её родителям о случившемся. Ночью к ним явилась сама Богородица и сказала, что на холсте была написана она сама, а не монахиня. Она рассказала родителям как нужно молиться, после чего девушка выздоровела, а после этого полностью переменила свое поведение.
Далее к этой иконе стали приходить другие люди за исцелениями, владелец дома никому не запрещал свободный доступ к данной иконе. Он заказал ей дорогой оклад, украшенный комедиями. Поскольку поток верующих был очень большой, владелец дома решил передать икону на хранение в местную церковь. Все паломники устремились туда.
Однажды по горячим молитвам перед этой иконой, она смогла защитить Калугу от врагов, позже был случай, когда она отвела эпидемию холеры от города. С той поры считается, что данная икона является заступницей и покровительницей всех жителей Калуги.
По сей день к ней идут с просьбами об исцелениях и о помощи, а список чудес, сотворенных этой иконой до сих пор продолжает расти. Перед этим ликом молятся об исцелении болезней и увечий, об излечении глухоты и немоты, о наставлении на путь истинный, о защите и покровительстве, а также о помощи в семейных делах.
Молитва