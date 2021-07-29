Соперница-однофамилица независимого депутата Елены Беловой рвется в горсовет Бердска: Список кандидатов на 29 июля 2021
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
29.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Соперница-однофамилица независимого депутата Елены Беловой рвется в горсовет Бердска: Список кандидатов на 29 июля 2021

12:14:287/29/2021,Анастасия СолодковаФото: Курьер. Среда. Бердск
0

В списке 218 фамилий. Выдвижение завершилось. Теперь претендентов на депутатский мандат может только уменьшиться. Баллотируется начальник бердского отдела по делам молодежи Дубровский.

Елена Белова много лет является депутатом горсовета Бердска
Сюжет: Выборы в Бердске-2021
Против принуждения работодателя голосовать «за кого надо» подойдут ниточка и пленочка: Инструкция для избирателей Бердска

Против принуждения работодателя голосовать «за кого надо» подойдут ниточка и пленочка: Инструкция для избирателей БердскаДевять кандидатов с судимостью рвутся в депутаты горсовета БердскаЕщё 44 новости

В Бердске завершился этап выдвижения кандидатов в депутаты местного горсовета. На утор 29 июля в списке 218 фамилий. Таким образом в среднем на один депутатский мандат претендуют 8 человек. Накануне было 210 (минус три), рассказывал "Курьер. Среда. Бердск".

В списке есть и те, чти документы первоначально забраковала территориальная избирательная комиссия. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» было отказано троим: у двоих выявили нарушения в подписных листах, третий не предоставил информацию о судимости. Но все они, как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» председатель бердской ТИК Наталья Фокина, успели заново подать документы.

- Никитин сдал документы 7 июля, но мы отказали ему в регистрации, так как у него не хватило подписей и он не указал судимость. И 26 июля он снова выдвинулся. Пока по нему нет решения. Калганову 25 июля мы отменили выдвижение по его заявлению. Он заново выдвинулся и 27 июля сдал подписи. Тоже будем смотреть. Бурденко тоже оформил выдвижение повторно, - пояснила «Курьер. Среда. Бердск» Наталья Фокина в четверг.

По ее словам, теперь в течение 10 дней будет идти процесс регистрации в качестве кандидатов. Теперь список кандидатов может измениться только в сторону уменьшения. Избирком может отказать кому-то в регистрации. Но это станет известно к 6 августа — в последний день формирования списка.

На некоторых округах появились кандидаты-однофамильцы. Например, на избирательном округе №21, где баллотируется действующий независимый депутат Елена Белова. С 28 июля ее соперником стала Юлия Белова, замдиректора компании «Гранат-Строй», которая идет как самовыдвиженец.

Две Нечаевых конкурируют на округе №2. Обе — самовыдвиженцы.

Как правило, однофамильца выставляют оппоненты сильного кандидата, чтобы ввести в заблуждение избирателей. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», округ Елены Беловой, где она депутатствует много лет, перекроили из-за того, что изменилась численность депутатского корпуса (с 33 до 27).

К какому округу относятся теперь избиратели-бердчане, можно узнать по новой схеме избирательных округов, которую публиковал «Курьер. Среда. Бердск».

Новые фамилии в списке кандидатов в депутаты горсовета Бердска на 29 июля

Одномандатный избирательный округ №1

Виль Мария Анатольевна, дата рождения - 2 октября 1982 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Новосибирский областной колледж культуры и искусств, 2008 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Муниципальное бюджетное учреждение "Городской центр культуры и досуга", руководитель ансамбля эстрадного танца "Импульс", место жительства - Новосибирская область, город Черепаново, "Новые люди".

Одномандатный избирательный округ №1

Тушаков Константин Владимирович, дата рождения - 16 октября 1970 года, сведения о профессиональном образовании - Новосибирский государственный университет, 1999 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск, «Справедливая Россия-За правду».

Одномандатный избирательный округ №4

Антонюк Лидия Ивановна, дата рождения - 20 марта 1959 года, сведения о профессиональном образовании - Всероссийский заочный финансово-экономический институт, 1998 г.; Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирская академия государственной службы", 2010 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - пенсионер, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, «Справедливая Россия-За правду».

Одномандатный избирательный округ №5

Астафьева Яна Сергеевна, дата рождения - 12 мая 2002 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - студент ГБПОУ НСО "Бердский политехнический колледж", место жительства - Новосибирская область, Новосибирский район, поселок Новый, "Новые люди".

Одномандатный избирательный округ №7

Липатов Андрей Викторович, дата рождения - 16 января 1977 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Бердский электромеханический техникум, 1996 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Элизиум", колорист, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, "Новые люди".

Одномандатный избирательный округ №11

Кирина Ирина Александровна, дата рождения - 21 апреля 1988 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный педагогический университет", 2011 г.; Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА", 2017 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Группа компаний Димирано", генеральный директор, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск, "Новые люди".

Одномандатный избирательный округ №11

Максимов Антон Анатольевич, дата рождения - 25 января 1986 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Лента" в подразделении - Пекарня 71 (г. Новосибирск), пекарь-универсал, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск, член ЛДПР.

Одномандатный избирательный округ №14

Белянкин Денис Иванович, дата рождения - 23 декабря 1979 года, сведения о профессиональном образовании - Новосибирский государственный университет, 2002 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "ДСП", директор, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, «Справедливая Россия-За правду».

Одномандатный избирательный округ №14

Чумичев Юрий Павлович, дата рождения - 3 февраля 1989 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), 2016 г.; Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), 2011 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающий, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, «Новые люди».

Одномандатный избирательный округ №17

Дубровский Владислав Сергеевич, дата рождения - 14 июня 1995 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Новосибирский государственный педагогический университет", 2020 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Муниципальное бюджетное учреждение "Отдел по делам молодежи", директор, место жительства - Новосибирская область, город Искитим, самовыдвижение.

Одномандатный избирательный округ №21

Белова Юлия Андреевна, дата рождения - 5 марта 1990 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Гранат-строй", заместитель директора, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, самовыдвижение.

Одномандатный избирательный округ №24

Проскурин Сергей Сергеевич, дата рождения - 2 декабря 1987 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Новосибирский государственный университет экономики и управления - "НИНХ", 2010 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, "Новые люди".

Одномандатный избирательный округ №24

Сергеев Степан Антонович, дата рождения - 1 января 1990 года, сведения о профессиональном образовании - Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Новосибирский гуманитарный институт, 2011 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "ВЕД", заместитель директора по коммерции, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, член КПРФ.

Одномандатный избирательный округ №26

Федоров Сергей Владимирович, дата рождения - 20 марта 1963 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Новосибирский электромеханический институт, 1988 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Мультифора ТВ", генеральный директор/главный редактор, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск, КПРФ.

Два города России могут уйти под воду: о чем предупредил эксперт
Срочно бегите к врачу, если заметили этот симптом после COVID
При каком симптоме после коронавируса нужно бежать к врачу
Какой запрет начнет действовать с 1 января 2022 года
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Как не «вырастить» подростка-агрессора
Запад стонет от введенных Россией контрсанкций, — СМИ
Какие особенности русских очень раздражают американцев
Женщины, рожденные под этими знаками Зодиака самые неверные
выборыдепутатыкандидатывыдвижение
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

За кого будете голосовать?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Бердск"Русские амфибии" придумали уникальную лодку для спасателей Бердска
12:18:33 7/29/2021
"Русские амфибии" придумали уникальную лодку для спасателей Бердска
БердскСоперница-однофамилица независимого депутата Елены Беловой рвется в горсовет Бердска: Список кандидатов на 29 июля 2021
12:14:28 7/29/2021
Соперница-однофамилица независимого депутата Елены Беловой рвется в горсовет Бердска: Список кандидатов на 29 июля 2021
Компания молодых людей устроила стрельбу около площади Маркса в Новосибирске
11:53:02 7/29/2021
Компания молодых людей устроила стрельбу около площади Маркса в Новосибирске
БердскРоссиянин на электросамокате сбил мальчика: Какое наказание он понес за тяжелые травмы?
11:37:34 7/29/2021
Россиянин на электросамокате сбил мальчика: Какое наказание он понес за тяжелые травмы?
В Нью-Йорке жителям будут платить по $100 за прививку от коронавируса
11:32:38 7/29/2021
В Нью-Йорке жителям будут платить по $100 за прививку от коронавируса
По 50 тысяч рублей за каждого трудоустроенного безработного получат работодатели региона по федеральной программе
11:30:18 7/29/2021
По 50 тысяч рублей за каждого трудоустроенного безработного получат работодатели региона по федеральной программе
Названы новые симптомы постковидного синдрома
11:26:52 7/29/2021
Названы новые симптомы постковидного синдрома
Успенский пост-2021: дата начала и конца. Календарь питания по дням
11:20:59 7/29/2021
Успенский пост-2021: дата начала и конца. Календарь питания по дням
БердскНовое отделение Почты России в Микрорайоне Бердска откроют в доме быта "Черемушки" до конца 2021 года
11:16:01 7/29/2021
Новое отделение Почты России в Микрорайоне Бердска откроют в доме быта "Черемушки" до конца 2021 года
В Самаре отец убил родную дочь. Подробности трагедии
11:06:35 7/29/2021
В Самаре отец убил родную дочь. Подробности трагедии