Соперница-однофамилица независимого депутата Елены Беловой рвется в горсовет Бердска: Список кандидатов на 29 июля 2021

В Бердске завершился этап выдвижения кандидатов в депутаты местного горсовета. На утор 29 июля в списке 218 фамилий. Таким образом в среднем на один депутатский мандат претендуют 8 человек. Накануне было 210 (минус три), рассказывал "Курьер. Среда. Бердск".
В списке есть и те, чти документы первоначально забраковала территориальная избирательная комиссия. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» было отказано троим: у двоих выявили нарушения в подписных листах, третий не предоставил информацию о судимости. Но все они, как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» председатель бердской ТИК Наталья Фокина, успели заново подать документы.
- Никитин сдал документы 7 июля, но мы отказали ему в регистрации, так как у него не хватило подписей и он не указал судимость. И 26 июля он снова выдвинулся. Пока по нему нет решения. Калганову 25 июля мы отменили выдвижение по его заявлению. Он заново выдвинулся и 27 июля сдал подписи. Тоже будем смотреть. Бурденко тоже оформил выдвижение повторно, - пояснила «Курьер. Среда. Бердск» Наталья Фокина в четверг.
По ее словам, теперь в течение 10 дней будет идти процесс регистрации в качестве кандидатов. Теперь список кандидатов может измениться только в сторону уменьшения. Избирком может отказать кому-то в регистрации. Но это станет известно к 6 августа — в последний день формирования списка.
На некоторых округах появились кандидаты-однофамильцы. Например, на избирательном округе №21, где баллотируется действующий независимый депутат Елена Белова. С 28 июля ее соперником стала Юлия Белова, замдиректора компании «Гранат-Строй», которая идет как самовыдвиженец.
Две Нечаевых конкурируют на округе №2. Обе — самовыдвиженцы.
Как правило, однофамильца выставляют оппоненты сильного кандидата, чтобы ввести в заблуждение избирателей. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», округ Елены Беловой, где она депутатствует много лет, перекроили из-за того, что изменилась численность депутатского корпуса (с 33 до 27).
К какому округу относятся теперь избиратели-бердчане, можно узнать по новой схеме избирательных округов, которую публиковал «Курьер. Среда. Бердск».
Новые фамилии в списке кандидатов в депутаты горсовета Бердска на 29 июля
Одномандатный избирательный округ №1
Виль Мария Анатольевна, дата рождения - 2 октября 1982 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Новосибирский областной колледж культуры и искусств, 2008 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Муниципальное бюджетное учреждение "Городской центр культуры и досуга", руководитель ансамбля эстрадного танца "Импульс", место жительства - Новосибирская область, город Черепаново, "Новые люди".
Одномандатный избирательный округ №1
Тушаков Константин Владимирович, дата рождения - 16 октября 1970 года, сведения о профессиональном образовании - Новосибирский государственный университет, 1999 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск, «Справедливая Россия-За правду».
Одномандатный избирательный округ №4
Антонюк Лидия Ивановна, дата рождения - 20 марта 1959 года, сведения о профессиональном образовании - Всероссийский заочный финансово-экономический институт, 1998 г.; Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирская академия государственной службы", 2010 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - пенсионер, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, «Справедливая Россия-За правду».
Одномандатный избирательный округ №5
Астафьева Яна Сергеевна, дата рождения - 12 мая 2002 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - студент ГБПОУ НСО "Бердский политехнический колледж", место жительства - Новосибирская область, Новосибирский район, поселок Новый, "Новые люди".
Одномандатный избирательный округ №7
Липатов Андрей Викторович, дата рождения - 16 января 1977 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Бердский электромеханический техникум, 1996 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Элизиум", колорист, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, "Новые люди".
Одномандатный избирательный округ №11
Кирина Ирина Александровна, дата рождения - 21 апреля 1988 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный педагогический университет", 2011 г.; Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА", 2017 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Группа компаний Димирано", генеральный директор, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск, "Новые люди".
Одномандатный избирательный округ №11
Максимов Антон Анатольевич, дата рождения - 25 января 1986 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Лента" в подразделении - Пекарня 71 (г. Новосибирск), пекарь-универсал, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск, член ЛДПР.
Одномандатный избирательный округ №14
Белянкин Денис Иванович, дата рождения - 23 декабря 1979 года, сведения о профессиональном образовании - Новосибирский государственный университет, 2002 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "ДСП", директор, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, «Справедливая Россия-За правду».
Одномандатный избирательный округ №14
Чумичев Юрий Павлович, дата рождения - 3 февраля 1989 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), 2016 г.; Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), 2011 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающий, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, «Новые люди».
Одномандатный избирательный округ №17
Дубровский Владислав Сергеевич, дата рождения - 14 июня 1995 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Новосибирский государственный педагогический университет", 2020 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Муниципальное бюджетное учреждение "Отдел по делам молодежи", директор, место жительства - Новосибирская область, город Искитим, самовыдвижение.
Одномандатный избирательный округ №21
Белова Юлия Андреевна, дата рождения - 5 марта 1990 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Гранат-строй", заместитель директора, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, самовыдвижение.
Одномандатный избирательный округ №24
Проскурин Сергей Сергеевич, дата рождения - 2 декабря 1987 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Новосибирский государственный университет экономики и управления - "НИНХ", 2010 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, "Новые люди".
Одномандатный избирательный округ №24
Сергеев Степан Антонович, дата рождения - 1 января 1990 года, сведения о профессиональном образовании - Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Новосибирский гуманитарный институт, 2011 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "ВЕД", заместитель директора по коммерции, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, член КПРФ.
Одномандатный избирательный округ №26
Федоров Сергей Владимирович, дата рождения - 20 марта 1963 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Новосибирский электромеханический институт, 1988 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Мультифора ТВ", генеральный директор/главный редактор, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск, КПРФ.