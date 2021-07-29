Горожане прорубили в заборе вдоль железной дороги Бердска шесть дыр. Как иначе сэкономить шесть минут и не погибнуть, решают РЖД и власть
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
29.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Горожане прорубили в заборе вдоль железной дороги Бердска шесть дыр. Как иначе сэкономить шесть минут и не погибнуть, решают РЖД и власть

1:55:567/29/2021,София МальцеваФото: Софии Мальцевой
0

Ходить по путям запрещено. Это относится к нарушениям правил минтранса. "Для перехода должен использоваться мост. Они переходят под мостом и составом свободно," - рассказала начальник станции Наталья Ковалева вице-мэру Владимиру Захарову.

Проход, который прорубили жители

Вице-мэр Бердска Владимир Захаров встретился с сотрудниками западно-сибирской железной дороги, а также начальницей станции Бердска Натальей Ковалевой сегодня, 29 июля. Предметом разговора стали проходы в заборе, которые проделали бердчане, живущие на ул. Калинина и в Агролесе. Таким способом горожане сокращают путь до вокзала. Это в первую очередь опасно для самих жителей, отметили чиновники.

- В заборе есть шесть проемов, которые жители сами сделали и теперь через них свободно ходят. При этом ходить по путям запрещено. Это относится к нарушениям правил минтранса. Для перехода должен использоваться мост. Они переходят под мостом и составом свободно, - рассказала “Курьер. Среда. Бердск” Наталья Ковалева.

Это и послужило причиной обратиться к власти города, чтобы решить вопрос перед открытием вокзала. Начальница станции хотела, чтобы вице-мэр Владимир Захаров сам убедился и поговорил с жителями, почему они ходят, нарушая правила и рискуя собственной жизнью. Для этого чиновники прошлись вдоль железной дороге - по зеленой тропинке обычным шагом от пешеходного моста до ближней проделанной дыры в заборе на ул. Калинина. Путь занял 6 минут.

Дорога от моста

К сожалению, ни один нарушитель не встретился. Но Владимир Захаров посмотрел и сам убедился, что этот вопрос надо как-то решить.

- Первое, что необходимо сделать, это выяснить какой контингент здесь ходит. Может быть провести мероприятия с гражданами, которые помогут выяснить, как решить сложившуюся ситуацию. Как вариант, можно использовать дополнительные маршрутки, а также постараемся осведомить граждан через средства массовой информации, - ответил Владимир Захаров.

Десятки лет проживающие на ул. Калинина и в поселке Агролес ходят напрямую через рельсы, игнорируя безопасный переход. Местные “изобретатели” самостоятельно прорубили в железнодорожном ограждении 6 лазов, через которые сокращают себе путь. За забором и по мосту, как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», идут только гости или впервые приехавшие в Бердск.

Рядом с забором проходят люди

- Провести нормальный путь до моста должна муниципальная власть. РЖД нужно договориться с городскими властями ради благоустройства дороги к мосту. Нужно найти выход из ситуации ради сохранения человеческих жизней, - заключила начальник станции Бердска.

Пешеходный мост

Перрон

Вице-мэр Захаров и сотрудники станции решают вопрос

Власть пообещала принять решение
Власть пообещала принять решение

Самый злопамятный и мстительный знак Зодиака: не пощадит никого
«Гнилое сердце»: за что испанец разгромил Навку одной фразой
Врач рассказала о мольбах умирающих пациентов c коронавирусом
Красавица Хаматова показала дочек: фото потрясло сеть
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
По натуре своей злые: эти знаки Зодиака мстят за любую мелочь
Год без жены: нельзя не заметить, как изменилась жизнь Норкина
Широков не стал скрывать, к чему принуждала его Проклова
«Русские должны ответить за всё»: что говорят о провале команд РФ
железная дорогаж/д вокзалсокращают путь
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Что нужно сделать, чтобы решить этот вопрос?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскГорожане прорубили в заборе вдоль железной дороги Бердска шесть дыр. Как иначе сэкономить шесть минут и не погибнуть, решают РЖД и власть
1:55:56 7/29/2021
Горожане прорубили в заборе вдоль железной дороги Бердска шесть дыр. Как иначе сэкономить шесть минут и не погибнуть, решают РЖД и власть
Спортсменка из Новосибирска София Позднякова получит за победу на Олимпиаде в Токио 8 млн рублей
1:35:10 7/29/2021
Спортсменка из Новосибирска София Позднякова получит за победу на Олимпиаде в Токио 8 млн рублей
Безумная магнитная буря августа 2021: Даты сильнейших вспышек на Солнце
1:20:43 7/29/2021
Безумная магнитная буря августа 2021: Даты сильнейших вспышек на Солнце
53 человека пострадали в Анталье во время лесных пожаров
1:10:05 7/29/2021
53 человека пострадали в Анталье во время лесных пожаров
БердскНекоторым жителям Бердска отключили горяченькую 29 июля
12:41:42 7/29/2021
Некоторым жителям Бердска отключили горяченькую 29 июля
Чудеса иконы Калужской Божией Матери в праздник 31 июля: О чем можно просить Богоматерь в этот день?
12:20:51 7/29/2021
Чудеса иконы Калужской Божией Матери в праздник 31 июля: О чем можно просить Богоматерь в этот день?
Бердск"Русские амфибии" придумали уникальную лодку для спасателей Бердска
12:18:33 7/29/2021
"Русские амфибии" придумали уникальную лодку для спасателей Бердска
БердскСоперница-однофамилица независимого депутата Елены Беловой рвется в горсовет Бердска: Список кандидатов на 29 июля 2021
12:14:28 7/29/2021
Соперница-однофамилица независимого депутата Елены Беловой рвется в горсовет Бердска: Список кандидатов на 29 июля 2021
Компания молодых людей устроила стрельбу около площади Маркса в Новосибирске
11:53:02 7/29/2021
Компания молодых людей устроила стрельбу около площади Маркса в Новосибирске
В Нью-Йорке жителям будут платить по $100 за прививку от коронавируса
11:32:38 7/29/2021
В Нью-Йорке жителям будут платить по $100 за прививку от коронавируса