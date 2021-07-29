Горожане прорубили в заборе вдоль железной дороги Бердска шесть дыр. Как иначе сэкономить шесть минут и не погибнуть, решают РЖД и власть

Вице-мэр Бердска Владимир Захаров встретился с сотрудниками западно-сибирской железной дороги, а также начальницей станции Бердска Натальей Ковалевой сегодня, 29 июля. Предметом разговора стали проходы в заборе, которые проделали бердчане, живущие на ул. Калинина и в Агролесе. Таким способом горожане сокращают путь до вокзала. Это в первую очередь опасно для самих жителей, отметили чиновники.
- В заборе есть шесть проемов, которые жители сами сделали и теперь через них свободно ходят. При этом ходить по путям запрещено. Это относится к нарушениям правил минтранса. Для перехода должен использоваться мост. Они переходят под мостом и составом свободно, - рассказала “Курьер. Среда. Бердск” Наталья Ковалева.
Это и послужило причиной обратиться к власти города, чтобы решить вопрос перед открытием вокзала. Начальница станции хотела, чтобы вице-мэр Владимир Захаров сам убедился и поговорил с жителями, почему они ходят, нарушая правила и рискуя собственной жизнью. Для этого чиновники прошлись вдоль железной дороге - по зеленой тропинке обычным шагом от пешеходного моста до ближней проделанной дыры в заборе на ул. Калинина. Путь занял 6 минут.
К сожалению, ни один нарушитель не встретился. Но Владимир Захаров посмотрел и сам убедился, что этот вопрос надо как-то решить.
- Первое, что необходимо сделать, это выяснить какой контингент здесь ходит. Может быть провести мероприятия с гражданами, которые помогут выяснить, как решить сложившуюся ситуацию. Как вариант, можно использовать дополнительные маршрутки, а также постараемся осведомить граждан через средства массовой информации, - ответил Владимир Захаров.
Десятки лет проживающие на ул. Калинина и в поселке Агролес ходят напрямую через рельсы, игнорируя безопасный переход. Местные “изобретатели” самостоятельно прорубили в железнодорожном ограждении 6 лазов, через которые сокращают себе путь. За забором и по мосту, как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», идут только гости или впервые приехавшие в Бердск.
- Провести нормальный путь до моста должна муниципальная власть. РЖД нужно договориться с городскими властями ради благоустройства дороги к мосту. Нужно найти выход из ситуации ради сохранения человеческих жизней, - заключила начальник станции Бердска.