Спортсменка из Новосибирска София Позднякова получит за победу на Олимпиаде в Токио 8 млн рублей

Саблистка из Новосибирска Софья Позднякова получит несколько миллионов рублей за свою победу на Олимпиаде в Токио. Ей полагаются как федеральные, так и региональные выплаты. Напомним, в финале она победила другую россиянку – Софью Великую.
Так, спортсменам, которые едут от России на Олимпийские игры положены следующие выплаты – за золотую медаль 4 миллиона, за «серебро» 2,5 миллиона, а за бронзовую медаль 1,7 миллиона.
От региона спортсменам за золотую медаль выплачивают по 2 млн рублей, за второе место по 1,5 млн рублей, а за третью позицию — 1 млн. То есть с учётом федеральной поддержки София получит 6 млн рублей.
Также от региона они получают субсидии на жилье - За первое место 2,2 млн рублей, за второе — 1,9, за третье — 1,7. Ещё 360 тысяч рублей София получит от региона в течение года — по 30 тысяч в месяц. А когда спортсменка завершит карьеру, она будет пожизненно получать выплату в размере 15 тысяч рублей в месяц.