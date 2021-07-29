Во Владикавказе 10 полицейских приговорили к 56 годам колонии за пытки и убийство человека

Во Владикавказе районный суд вынес приговор 10 полицейским, которых обвиняли в смерти Владимира Цкаева. Напомним, Цкаева в 2015 году задержали и доставили в отдел полиции по подозрению в нападении на сотрудника полиции Романа Плиева. Как считает следствие, он умер прямо в отделении после допроса и пыток. Выяснилось, что они душили его пакетом и избивали. А позже выяснилось, что Цкаев невиновен.
На следующий день пресс-служба МВД по региону выпустила релиз, в котором рассказала, что врачей вызвали сотрудники полиции после того, как Цкаев «внезапно встал со стула и, упав на колени, лобной частью головы нанес несколько ударов об пол». Но потом эту фразу удалили из текста.
В итоге, полицейским вменяли превышение должностных полномочий с применением насилия и спецсредств, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего, злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог.
Прокурор требовал назначить им наказание в виде 96 лет лишения свободы на всех. Но в итоге, суд принял решение и назначил им 56 лет лишения свободы на всех.