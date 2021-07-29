В жутких условиях с тараканами над головой голодает одинокая 82-летняя старушка в Бердске. Смотрите фото и видео
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В жутких условиях с тараканами над головой голодает одинокая 82-летняя старушка в Бердске. Смотрите фото и видео

5:37:307/29/2021,Алина БуроваФото: Алины Буровой
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Дочь долгое время не посещает близкого человека. Ольга Ивановна много лет работала директором одного из крупных магазинов в Искитиме, но потом случилось несчастье. По предположениям, у пенсионерки деменция и она теряется в пространстве и времени. Соседи удивляются бесчеловечности родственников и возможному изъятию пенсионных средств зятем и дочерью.

Кузьминых Ольга Ивановна страдает и голодает одна в квартире

В жутких условиях и с тараканами над головой выживает 82-летняя пенсионерка в Бердске.

Не посещает дочь

Как рассказала "Курьер. Среда. Бердск" соседка пенсионерки Нина Чертовских, старушку долгое время не посещает дочь. Женщина очень одинока и голодна.

- Ольгу Ивановну дети не кормят. Дают ей совсем немного, чтобы она не умерла. На 100 рублей она бутылку молока покупает и булку хлеба. Пока идет из "Пятерочки", она эту булку практически съедает. Я захожу к ней постоянно смотрю, что да как. У нее ни продуктов, ни денег. Она открывает кошелек и говорит: "Нету денег". Самое страшное - это тьма тараканов. Она не понимает уже, что нужно убираться. Говорит: "Я мыла вчера, мыла". Уже не соображает просто. Она не в состоянии варить, что-то готовить. Старшая по подъезду, то суп ей принесет, то еще что-нибудь даст. Бывает Ольга Ивановна просто ходит по подъезду и говорит, что голодная. Она такая тощая стала, - сообщила журналисту соседка Ольги Ивановны Нина.

Всегда ли так жила?

Как стало известно редакции, Кузьминых Ольга Ивановна долгое время работала директором одного из крупных магазинов в Бердске. Как замечают соседи, раньше у нее дома было чисто. На столах висели кружевные скатерти. Соседи предполагают, что два года назад у женщины случилась деменция. Теперь она легко теряется в пространстве и времени.

Диалог с Ольгой Ивановной

- Как вам живется расскажите, пожалуйста. Вам одиноко здесь?- спросил журналист у пожилой женщины.

- Ольга Ивановна, мы же переживаем за вас. Вы посмотрите какая худая стала. Вы 2 недели ничего не ели,- поддержала разговор соседка.

- Я уже привыкла голодать,- ответила Ольга Ивановна.

На вопрос, как давно была в гостях дочка, пенсионерка подтверждает, что ее не было давно и словно стыдливо уходит в другую сторону.

- А администрация к вам приходила? - снова задала вопрос пожилой женщине журналист.

- Нет, никто ко мне ходит. Спасибо женщинам, - указывая на соседок говорит пенсионерка.

Не постеснялся поинтересоваться "Курьер. Среда. Бердск" о пенсии женщины, которую она должна получать согласно закону, и которую, по предположениям многих, у Ольги Ивановны изымает дочка наравне с зятем.

- Пенсию получаете?- поинтересовался сотрудник редакции.

- Вообще много работала, а сейчас нет. Пока нет почему-то, - сказала Ольга Ивановна, мутно вспоминая и путаясь, когда к ней с пенсией приходил почтальон.

Рассмотрев квартиру, в которой проживает женщина на ул. Вокзальная, 20, очевидно, что Ольга Кузьминых живет в ужасающих условиях. На стенах отсутствуют обои. Потолков нет. Напольное покрытие ужасное. На кухне нет никакой доступной пищи, кроме пары продуктов питания. В ванной комнате нет освещения. Соседкам Ольга Ивановна упорно твердит, что убиралась, но мусор в квартире никуда не пропадал.

Писала Шестернину и в прокуратуру

Как отметила старшая по дому Нина, о проблеме в семье Ольги Ивановны она рассказывала всем, кому было возможно. Она писала письмо мэру Бердска и в прокуратуру. в обоих случаях ответ властей был неудовлетворительный.

- Я писала Шестернину и он отправил нас в соцзащиту. Я обращалась и в прокуратуру. Мне сообщили, что письмо отправили начальнику МВД Соколову ( экс-начальник полиции Бердска - прим. ред.) и в соцзащиту. Соцзащита в очередной раз приехала, состояние квартиры зафиксировала, пустоту в холодильнике тоже и составила акт. На этом все! Считай, что они все сделали. Сотрудники соцзащиты ее спросили, согласна ли она в дом престарелых она ответила, что нет. Она жить не может и никто ей не помогает. Соколов ответил буквально в три строчки, что административного правонарушения нет, - произнесла соседка.

Другая соседка Ольги Ивановны Алла рассказала, что дочь пенсионерки живет в районе Горького, 1. По словам Аллы, пожилая женщина ни один раз ходила в той стороне, словно по кругу. Точный адрес близкого человека она не помнит.

- Мы их разыскивали. Она идет и не помнит. Просто помнит что где-то там, кружит, кружит и назад приходит,- поведала Алла.

"100 тараканов выбежало в подъезд"

Проживающие с Ольгой Ивановной в одном доме пытались поговорить с ее родственниками, но все оказалось бесполезно.

- С зятем, который бывал у Ольги Ивановны, я разговаривала. Вечером, когда стала поливать газон, увидела его. Он вышел, я его обругала. Сказала, что даю вам неделю, чтобы вы убрались в квартире и потравили тараканов, иначе обращаюсь в газету. В прошлом году тараканов протравили за счет управляющей компании и перед Новым Годом. Соседи говорили, что бабушка дверь открыла и 100 тараканов выбежало в подъезд. Говорила и зятю о деньгах Ольги Ивановны, спрашивала, почему она голодает, и где ее деньги. Он отвечал, что средства ей оставляет и она их типа куда-то девает. Я говорю, тогда оставляйте соседям или мне, если уж сами не хотите, - отметила старшая по дому Нина.

Без флага и родины

По некоторым данным, квартира, в которой сейчас проживает Ольга Ивановна, зарегистрирована на ее зяте. Раньше пожилая женщина владела двухкомнатной квартирой. Дачей в Искитимском районе пенсионерка тоже не владеет. Пожилая женщина буквально осталась без недвижимости.

Разговор с сотрудником соцзащиты

Удаляясь из квартиры редакция столкнулась с сотрудником соцзащиты Бердска Светланой, которая посещает еще одну немощную пенсионерку в доме.

- А что вы скажете об Ольге Ивановне?- спросила у сотрудника соцзащиты журналист.

- Ольгу Ивановну я не знаю,- ответила Светлана.

- Вам не сообщали о ней? Говорят, что сотрудники соцзащиты были, - конкретизировал корреспондент.

- Это был руководитель. Я только хожу сюда ухаживаю за Ниной Семеновной, - сказала работник соцзащиты.

- Но теперь, когда вы узнали и об Ольге Ивановне, помогать будете? - задал вопрос сотрудник редакции.

- Я не руководитель,- поступил ответ.

- Вы же сообщите руководству об этом?- переспросил "Курьер. Среда. Бердск".

- я слышала, что у нее что-то с головой. Это мы только можем сотрудничать с ее родственниками, а не с ней. Родственники должны сами обращаться в отдел социальной помощи и тогда заключается договор и мы обслуживаем. Мы с удовольствием ходили бы, убирали и готовили ей. Это наша работа, - изрекла Светлана.

Изменится ли ситуация у Ольги Ивановны - покажет время. "Курьер. Среда. Бердск" будет следить за развитием событий.

Вот и все продукты

В квартире Ольги Ивановны

В ванной нет света

На стенах отсутствуют обои

Питаться женщине нечем

Раньше у женщины были и клопы

Раньше у женщины были и клопы

Бегающие тараканы по стенам и потолку

В квартире даже иконы плачут

Соседи бьют тревогу и не знают, что делать

Ольга Ивановна нуждается в помощи

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