Михаил Щапов из Иркутска: краткая биография
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29.07
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Михаил Щапов из Иркутска: краткая биография

2:37:367/29/2021Фото: irkutsk-kprf.ru
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Михаил Щапов родился в северной части Киренска осенью 1975 года. Когда он был еще маленьким, семья переехала в Иркутск.

Михаил Щапов
Михаил Викторович Щапов

В 24 года юноша окончил Новосибирский Институт повышения квалификации и переподготовки Федеральной службы безопасности РФ. В течение последующих десяти лет работал в ФСБ родного города. Там он занимал должность специалиста по борьбе с коррупцией, а также решал вопросы по экономической безопасности. В этот же период жизни является главнокомандующим оперативного отдела. Побывал на Северном Кавказе в самом центре боевых действий, откуда вернулся домой в звании подполковника. 2010 стал годом ухода из военной деятельности.

Итак, в любом случае, Михаил Щапов Иркутск биография которого написана на специализированном сайте доступна абсолютно всем в режиме онлайн. При этом, нельзя забывать, что ознакомиться с личными данные можно абсолютно бесплатно, ведь сайт доступен к просмотру круглосуточно.

Жизнь и работа Михаила Щапова после отставки – что же следует учитывать?

Через год после отставки будущий депутат Иркустка заканчивает в родных краях Юридический институт. Дальше в его жизни происходит много событий:

  • создает с партнерами сельхозпредприятие;
  • становится во главе «Центра противодействия коррупции в государственных органах»;
  • 2012 год ознаменовался деятельностью в парламентских выборах;
  • спустя год избирается депутатом в Иркутске, занимая должность на Законодательном собрании;
  • один тгод занимает должность в комитете, участники которого ведут деятельность, направленную на искоренение коррупции в госорганах;
  • с 2017 года переходит на деятельность, связанную с экономикой;
  • становится членом комитета, занимается вопросами налогообложения и бюджета;
  • занимает пост в трехсторонней комиссии, где занимается решением вопросов по межбюджетным отношениям.

Михаил Щепов также занимает пост во фракции КПРФ в Государственной Думе Российской Федерации.

Личная жизнь

Михаил женат. С женой они воспитали четверых детей. У кандидата в губернаторы Иркутской области уже есть два внука.

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Михаил Щапов
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