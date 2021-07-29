Михаил Щапов из Иркутска: краткая биография

В 24 года юноша окончил Новосибирский Институт повышения квалификации и переподготовки Федеральной службы безопасности РФ. В течение последующих десяти лет работал в ФСБ родного города. Там он занимал должность специалиста по борьбе с коррупцией, а также решал вопросы по экономической безопасности. В этот же период жизни является главнокомандующим оперативного отдела. Побывал на Северном Кавказе в самом центре боевых действий, откуда вернулся домой в звании подполковника. 2010 стал годом ухода из военной деятельности.
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Жизнь и работа Михаила Щапова после отставки – что же следует учитывать?Через год после отставки будущий депутат Иркустка заканчивает в родных краях Юридический институт. Дальше в его жизни происходит много событий:
- создает с партнерами сельхозпредприятие;
- становится во главе «Центра противодействия коррупции в государственных органах»;
- 2012 год ознаменовался деятельностью в парламентских выборах;
- спустя год избирается депутатом в Иркутске, занимая должность на Законодательном собрании;
- один тгод занимает должность в комитете, участники которого ведут деятельность, направленную на искоренение коррупции в госорганах;
- с 2017 года переходит на деятельность, связанную с экономикой;
- становится членом комитета, занимается вопросами налогообложения и бюджета;
- занимает пост в трехсторонней комиссии, где занимается решением вопросов по межбюджетным отношениям.
Михаил Щепов также занимает пост во фракции КПРФ в Государственной Думе Российской Федерации.