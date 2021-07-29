Покупка элитной недвижимости: ответы на популярные вопросы
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29.07
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Покупка элитной недвижимости: ответы на популярные вопросы

2:41:197/29/2021Фото: move.ru
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Сейчас многие заинтересованы в инвестировании в недвижимость, ведь цены на нее стабильно растут.

недвижимость
Элитная недвижимость

Особый интерес вызывают элитные квартиры, которые имеют совершенно другой уровень комфорта и дизайна. Об особенностях их покупки мы расскажем в этой статье, ответив на популярные вопросы читателей.


Какой должна быть терраса, прилегающая к квартире?

Многие состоятельные люди хотят купить квартиру с террасой Киев, ведь на ней можно устроить зону отдыха, разбить небольшой садик, проводить вечеринки. Да и вообще, она позволяет чаще бывать на свежем воздухе, но при этом не покидая собственное жилище.


Не все террасы относятся к категории элитных, а только те, которые отвечают стандартам. Они следующие:



  • площадь от 25 кВ.м;
  • ограждение, которое не закрывает обзор;
  • теплый пол;
  • электричество;
  • панорамное остекление прилегающей комнаты.

Стоит отметить, что квадратный метр террасы стоит дешевле жилого. Поэтому покупка такой квартиры — это выгодное решение.


Как обеспечивается безопасность в элитных ЖК?

Элитную недвижимость приобретают люди высокого статуса, богатые и состоятельные. Именно поэтому застройщики уделяют большое внимание вопросу безопасности. Обязательные условия:



  • закрытая придомовая территория;
  • круглосуточное видеонаблюдение;
  • охраняемая парковка;
  • консьерж;
  • охранник.

Могут также вводиться дополнительные меры безопасности. Например, вход по карте-ключу.


В чем преимущества видовых квартир?

Купить квартиру с панорамными окнами стоит всем тем, кто хочет каждый день созерцать прекрасный вид. Он может открываться на водную гладь, «зеленую» зону, автомагистраль, стеклянные офисные здания и торговые центры, исторические и архитектурные достопримечательности.


Такие квартиры называют видовыми. Они расположены в самых красивых и живописных локациях города.


Какой район выбрать?

Элитная недвижимость всегда располагается в хороших районах. Бизнесменам и деловым людям отлично подойдут квартиры в деловом центре города. Здесь много офисов и компаний, поэтому добираться до работы будет удобно. Молодым людям нужно смотреть квартиру в центральном районе. Там много ресторанов, торговых центров, увеселительных заведений. Семьи с маленькими детьми могут быть заинтересованы в квартирах в «зеленых» районах. Там хорошая экология, так как рядом нет заводов и других производств.


Что такое апартаменты?

Апартаменты — это тип коммерческой недвижимости. Но при этом они пригодны для жилья. Использовать их можно и как офис, и как квартиру. Но в последнем случае нельзя оформить постоянную регистрацию, только временную. Это объясняет сниженную стоимость на данный тип недвижимости.


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Покупка элитной недвижимости
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