Покупка элитной недвижимости: ответы на популярные вопросы

Особый интерес вызывают элитные квартиры, которые имеют совершенно другой уровень комфорта и дизайна. Об особенностях их покупки мы расскажем в этой статье, ответив на популярные вопросы читателей.
Какой должна быть терраса, прилегающая к квартире?
Многие состоятельные люди хотят купить квартиру с террасой Киев, ведь на ней можно устроить зону отдыха, разбить небольшой садик, проводить вечеринки. Да и вообще, она позволяет чаще бывать на свежем воздухе, но при этом не покидая собственное жилище.
Не все террасы относятся к категории элитных, а только те, которые отвечают стандартам. Они следующие:
- площадь от 25 кВ.м;
- ограждение, которое не закрывает обзор;
- теплый пол;
- электричество;
- панорамное остекление прилегающей комнаты.
Стоит отметить, что квадратный метр террасы стоит дешевле жилого. Поэтому покупка такой квартиры — это выгодное решение.
Как обеспечивается безопасность в элитных ЖК?
Элитную недвижимость приобретают люди высокого статуса, богатые и состоятельные. Именно поэтому застройщики уделяют большое внимание вопросу безопасности. Обязательные условия:
- закрытая придомовая территория;
- круглосуточное видеонаблюдение;
- охраняемая парковка;
- консьерж;
- охранник.
Могут также вводиться дополнительные меры безопасности. Например, вход по карте-ключу.
В чем преимущества видовых квартир?
Купить квартиру с панорамными окнами стоит всем тем, кто хочет каждый день созерцать прекрасный вид. Он может открываться на водную гладь, «зеленую» зону, автомагистраль, стеклянные офисные здания и торговые центры, исторические и архитектурные достопримечательности.
Такие квартиры называют видовыми. Они расположены в самых красивых и живописных локациях города.
Какой район выбрать?
Элитная недвижимость всегда располагается в хороших районах. Бизнесменам и деловым людям отлично подойдут квартиры в деловом центре города. Здесь много офисов и компаний, поэтому добираться до работы будет удобно. Молодым людям нужно смотреть квартиру в центральном районе. Там много ресторанов, торговых центров, увеселительных заведений. Семьи с маленькими детьми могут быть заинтересованы в квартирах в «зеленых» районах. Там хорошая экология, так как рядом нет заводов и других производств.
Что такое апартаменты?
Апартаменты — это тип коммерческой недвижимости. Но при этом они пригодны для жилья. Использовать их можно и как офис, и как квартиру. Но в последнем случае нельзя оформить постоянную регистрацию, только временную. Это объясняет сниженную стоимость на данный тип недвижимости.