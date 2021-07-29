Когда можно подстригаться и записываться на окрашивание по лунному календарю с 30 июля по 5 августа 2021 года?
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Когда можно подстригаться и записываться на окрашивание по лунному календарю с 30 июля по 5 августа 2021 года?

4:20:137/29/2021Фото: pixabay
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С 30 июля по 5 августа Луна будет оставаться в состоянии убывания и будет переходить из одного знака зодиака в другой. Влияние каждого дня совершенно разное?

набор инструментов
В настоящее время луна убывающая

30 июля

Эти сутки отлично подходит для стрижки, которая может быть совершенно разной. Можно кардинально менять свой образ или просто подстригать кончики волос. Стрижка улучшит внешний вид и качество волоса.

31 июля

Стрижка сегодня позволит вам получить всё то, чего вы желали. Она повлияет на волосы так, что станет меньше секущихся концов, волосы будут выглядеть здоровее и привлекательнее. Окрашивание будет очень благоприятным.

1 августа

Стрижка в эти лунные сутки будет способна навлечь на вас беды и мелкие неприятности. Окрашивание будет очень благоприятным.

2 августа

Сегодня стрижка сможет придать волосам более здоровый вид, волосы будут выглядеть более сильными, к тому же начнут отрастать быстрее.

3 августа

Если вы подстрижете волосы сегодня, то стрижка хорошо скажется на отрастании волос, но отрастут они непослушными.

4 августа

Этот день не подходит для стрижки, поскольку вы сможете "отрезать" самое важное и главное для вас. Благоприятно делать различные причёски

5 августа

Сегодня можно подстригаться или корректировать причёску, однако вы рискуете о чём-то загрустить и испортить себе настроение.

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