Когда можно подстригаться и записываться на окрашивание по лунному календарю с 30 июля по 5 августа 2021 года?

30 июля
Эти сутки отлично подходит для стрижки, которая может быть совершенно разной. Можно кардинально менять свой образ или просто подстригать кончики волос. Стрижка улучшит внешний вид и качество волоса.
31 июля
Стрижка сегодня позволит вам получить всё то, чего вы желали. Она повлияет на волосы так, что станет меньше секущихся концов, волосы будут выглядеть здоровее и привлекательнее. Окрашивание будет очень благоприятным.
1 августа
Стрижка в эти лунные сутки будет способна навлечь на вас беды и мелкие неприятности. Окрашивание будет очень благоприятным.
2 августа
Сегодня стрижка сможет придать волосам более здоровый вид, волосы будут выглядеть более сильными, к тому же начнут отрастать быстрее.
3 августа
Если вы подстрижете волосы сегодня, то стрижка хорошо скажется на отрастании волос, но отрастут они непослушными.
4 августа
Этот день не подходит для стрижки, поскольку вы сможете "отрезать" самое важное и главное для вас. Благоприятно делать различные причёски
5 августа
Сегодня можно подстригаться или корректировать причёску, однако вы рискуете о чём-то загрустить и испортить себе настроение.