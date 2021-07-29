Старообрядца Михаила Шевелева обвиняют в убийстве обидчика племянницы: Версии СК и друзей
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Старообрядца Михаила Шевелева обвиняют в убийстве обидчика племянницы: Версии СК и друзей

3:25:007/29/2021Фото: Из группы "Шевелёвъ и сыновья" во Вконтакте
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У Михаила остались жена и пятеро несовершеннолетних детей. Они жили за счет ремесла главы семьи – свечного магазина. Теперь жена планирует заняться делом мужа, чтобы расплатиться с адвокатом и прокормить детей.

Мужчину обвиняют в убийстве
Мужчину обвиняют в убийстве

На Урале старообрядец из Сысерти убил человека. Однако версии близких и следствия отличаются.

Версия близких: защитник семьи

Друзья Михаила опубликовали пост в сообществе ВКонтакте «Шевелевъ и сыновья» о случившемся. Михаил застал мужчину за сексуальным домогательством к своей племяннице и избил его. Злоумышленник скончался от полученных травм, а защищавшему племянницу старообрядцу грозит тюремный срок. Как пишут друзья, сейчас Михаил находится в СИЗО-1 города Екатеринбург, ему оказана юридическая помощь. Сам мужчина не отрицает своей вины. Более того, он пришел в полицию лично после случившегося. На погибшего написано заявление о домогательстве. Однако у следствия своя версия, которая появилась за несколько дней до публикации товарищей Михаила.

Версия следствия: пьяный рецидивист

По информации следователей Свердловской области, 7 июля в деревне Большое Седельниково этого года Михаил находился в состоянии алкогольного опьянения и, вступив в конфликт со своим знакомым, ударил его во время ссоры пивной кружкой, отчего потерпевший погиб на месте. Из слов начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, Михаил позвонил в полицию и рассказал о находке трупа в земле. Сотрудники МВД задержали подозреваемого, который ранее был судим за кражу. Как сообщает Горелых, Шевелев признался, что это он закопал тело во дворе своего дома. Расследование продолжается. Но близкие Михаила уверены, что правоохранительные органы преподносят информацию иначе.

Из опубликованного поста становится ясно, что у Михаила остались жена и пятеро несовершеннолетних детей. Они жили за счет ремесла главы семьи – свечного магазина. Теперь жена планирует заняться делом мужа, чтобы расплатиться с адвокатом и прокормить детей.

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