Запрещенные дни для работы с землей по лунному календарю в августе 2021 года
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Запрещенные дни для работы с землей по лунному календарю в августе 2021 года

5:20:567/29/2021Фото: pixabay
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Для того, чтобы грамотно распределить свои силы и время с максимально полезным результатом, можно спланировать их, ориентируясь на данные лунного календаря.

огород
Новолуние и Полнолуние в каждый месяц неблагоприятны

Несмотря на то, что лето подбирается к своему окончанию, работы у дачников и огородников в августе меньше не становится. Если весной и в начале лета преимущественными были посадочные и посевные работы, то сейчас основные силы забирают созревающий урожай и уход за плодоносящим культурами.

Все растения, которые уже отдали свой урожай, если мы говорим о кустарниках и деревьях, нуждаются в санитарной обрезке и внесении подкормок, а также в обильных поливах. Культуры, которые продолжают плодоносить, также нуждаются в своевременных поливах, прополках и формировании кустов.

Кроме этого нужно заготавливать урожай, замораживая или консервируя его, а корнеплоды требуют своевременной уборки,  правильной просушки и закладывания на хранение. Для того, чтобы грамотно распределить свои силы и время с максимально полезным результатом, можно спланировать их, ориентируясь на данные лунного календаря.

Как мы знаем, Луна очень сильно влияет в каждый свой день лунного цикла на жизненный цикл растений. Поэтому в каждый день лунного месяца есть свои рекомендации и запреты. Также лунный календарь учитывает знаки зодиака, по которым проходит Луна. Они тоже могут оказывать свое благоприятное или неблагоприятное влияние на жизнедеятельность культур.

Когда луна находится в благоприятной фазе и при этом попадает плодородный знак зодиака, такой день считается крайне благоприятным для огородников. Когда все факторы становятся неблагоприятными, можно делать вывод о том, что день не подходит для огородных работ.

Самыми неблагоприятными днями для выполнения любых работ в огороде и в саду всегда считаются дни пикового состояния Луны. Это новолуние и полнолуние. Как правило, они затрагивают не только один день, но и сутки до наступления события и сутки после него.

Так, в августе 2021 года, самыми неблагоприятными днями для работы в огороде на даче и в саду будут 7, 8, 9, 22 и 23 августа.

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