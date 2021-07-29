Как правильно подвязывать виноград?

Виноградная лоза, это вьющаяся культура, у которой тонкие стебли, не способные самостоятельно удерживаться в вертикальном положении. Она быстро тянется к солнечному свету, цепляясь за всё подряд, что встречается на пути роста при помощи усов.
Для того, чтобы побеги росли в нужном направлении, их необходимо правильно распределять по шпалерам в одной плоскости. Подвязка в таком случае совершенно необходима.
Во-первых, подвязанный виноград растёт аккуратно и красиво, а если у вас нет цели сбора богатого урожая, он моет выполнять декоративную функцию.
Во-вторых, подвязанная лоза гораздо лучше проветривается воздушными потоками, что уменьшает риск возникновения заболеваний.
В третьих, подвязывание винограда решает проблему с достаточным освещением. Потому что правильно распределённые побеги винограда равномерно освещаются солнцем.
В четвертых, это решает также проблему опыления, поскольку на правильно распределённых побегах возможен лучший доступ для насекомых.
В пятых, когда побеги зафиксированы, гораздо проще производить уход за растением, выполняя полив, обрезку и другие агротехнические мероприятия.
Первую подвязку выполняют тогда, когда молодая лоза вырастает на 40 см вверх. С такой лозой нужно обращаться очень аккуратно, поскольку она ещё не одеревенелa и может легко сломаться. Для молодых кустов достаточно небольшого колышка, поскольку они ещё не тяжёлые.
На втором году жизни требуется шпалера для винограда. Виноград старше 4 лет будет требовать более прочную и высокую опору.
Для подвязки молодых побегов используйте тканевые ленты, поскольку они более нежно обхватывают стебель растения. Лоза, которая уже покрыта корой, должна быть подвязана проволокой.
Для подвязывания часто используют ткань, полиэтиленовую плёнку либо капроновые колготки, которые можно нарезать лентами шириной около 5 см.