С фиброзом легких и поражением в 65% из-за постковидной пневмонии 33-летняя пациентка ковидного госпиталя Бердска умоляет о КТ
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С фиброзом легких и поражением в 65% из-за постковидной пневмонии 33-летняя пациентка ковидного госпиталя Бердска умоляет о КТ

5:20:437/29/2021,София МальцеваФото: navigator.mosgorzdrav.ru
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С невыясненным диагнозом и плохим самочувствием Анастасии уже намекают о выписке из больницы. “Мол, уже слишком долго наблюдаюсь”. Взамен КТ легких ей предлагают флюорографию.

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29 июля в редакцию “Курьер. Среда. Бердск” обратилась 33-летняя жительница Бердска, которая не может добиться от ЦГБ Бердска компьютерной томографии легких. Анастасию отправляют делать рентген. Но бердчанка не понимает зачем, считая, что рентген не даст точной информации с ее поражением легких 50–65 %.

- Впервые коронавирусом я заболела еще в прошлом году, в ноябре. Меня проверили по КТ, которое показало 50 и 75 % поражения легких. Второй раз мне стало совсем плохо. В мае пришлось увозить на "скорой" в больницу. Меня отправили в реанимацию. Где поставили диагноз - постковидная пневмония, - рассказывает Анастасия 29 июля “Курьер. Среда. Бердск”.

Кроме того, у пациентки пневмония привела к тяжелым последствиям. Возникло увеличение поражения и к диагнозу приписали фиброз - образование рубцов в легких.

- После услышанного диагноза я направилась к врачу, чтобы попросить сделать КТ, на что мне ответили “делай рентген”. В общем, я два раза сделала рентген и два раза мне вместо него сделали флюорографию, - добавила Анастасия.

Считается, что флюорография эффективна только при первичном исследовании патологий легких. При этом патологический процесс может быть выявлен лишь в прямой проекции, то есть при помощи компьютерной томографии.

- Мне просто сказали: “иди и делай рентген” без объяснения причины. Хотя в первый раз мне пришлось умолять просто сделать КТ. Тогда его уже разбирали. Скорее всего, в Бердске просто больше нет этого аппарата. Сил нет куда биться. Я им говорю, давайте в область. А мне отвечают - “какая тебе область!”, - ответила пациентка.

Сейчас, с невыясненным диагнозом и плохим самочувствием, Анастасии уже намекают о выписке из больницы. “Мол, уже слишком долго наблюдаюсь”.

- Получается, меня не долечили, и хотят так отправить домой. Хотя, совсем недавно у меня была высокая температура, - заключила бердчанка.

Напоминаем, 16 июля “Курьер. Среда. Бердск” сообщали, что пожилой пациентке ковидного госпиталя Людмиле, отказывались делать компьютерную томографию в больнице. Бабушка звонила Дробинской, которая ответила, что КТ сломан и больше в Бердске аппаратов нет.

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