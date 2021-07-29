Власти проверят фонд «Тотальный диктант» Новосибирска после жалобы
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29.07
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Власти проверят фонд «Тотальный диктант» Новосибирска после жалобы

5:41:317/29/2021Фото: Flickr
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Некий Корзухин сообщил о нарушениях, которые, по его мнению, замечены в проекте «Тотальный диктант», по его заявлению Минюст РФ проведет проверку.

Проведение "Тотального диктанта-2022" состоится, несмотря ни на что

В Министерстве юстиции России объявлена внеплановая проверка, которая будет рассматривать возможные нарушения в международном проекте, придуманном в Новосибирске, «Тотальный диктант». Будут проверены документы фонда, о пришедшем уведомлении сообщила руководитель проекта Ольга Ребковец в Facebook.

- Причины проверки нам неизвестны, — отметила Ребковец. — В распоряжении о проверке есть отсылка к обращению некоего М. И. Корзухина. Кто это, я не знаю. Написала в Минюст запрос на ознакомление с обращением. Документы, запрошенные ведомством, готовим. Их много (от штатного расписания и договоров с сотрудниками до сведений об авансовых отчетов, включая договоры, грантовые, с поставщиками, бухгалтерскую отчетность и тому подобное), но все они не выходят за рамки текущей деятельности фонда.

Проверка будет проходить с 2 по 8 августа. В настоящее время бухгалтер фонда находится вне пределов Новосибирска, поэтому сроки были перенесены на неделю.

- Ну да, нам же скучно и неинтересно живется. Давайте устроим внеплановую проверку. И список на 6 листов с запросом документов, — добавила Ребковец.

В начала двухтысячных в Новосибирске стали проводить проверку знаний, в которой могли принять участие все желающие. В 2022 году "Тотальный диктант" состоится, однако неизвестно, в каком формате он пройдет.

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