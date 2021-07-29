"Круиз по джунглям" с Дуэйном Джонсоном выходит в прокат 29 июля
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"Круиз по джунглям" с Дуэйном Джонсоном выходит в прокат 29 июля

5:17:457/29/2021Фото: Дисней
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Это типичный и толерантный диснеевский блокбастер.

Фильм снят по всем жанрам Диснея

Сегодня, 29 июля в широкий прокат выходит новый фильм «Круиз по джунглям» с Дуэйном-Скалой Джонсоном в главной роли. По сюжету, исследовательница дикой природы (Эмили Блант) решает отправиться в верховья Амазонки, чтобы найти там таинственное Древо Жизни, обладающее волшебными целительными свойствами. В путешествии ей помогают ее брат (Джек Уайтхолл) и капитан круизного парохода (Дуэйн «Скала» Джонсон).

В центре фильма крайне толерантная компания - эта самая эксцентричная леди, еще и зоозащитница (Эмили Блант), сопровождающий ее гомосексуал (Джек Уайтхолл) и дураковатый супермен-капитан (это и есть Дуэйн Джонсон).

Отметим, что это типичный диснеевский блокбастер, в меру эффектный с перегруженным сценарием. Но посмотреть его стоит.

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