Во сколько заканчивается детство у мужчин?
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29.07
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Во сколько заканчивается детство у мужчин?

7:20:357/29/2021Фото: pixabay
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Нашлись ответы на вопросы об устойчивости семейных отношений, а также почему большое количество пар разводится, не сумев построить свою семью.

мужчина
Говорят, что детство у мужчин не заканчивается никогда...

Как часто вам приходилось слышать фразу, что вы ведете себя как ребёнок? Особенно часто произносят эти слова женщины в отношении мужчин.

Этим вопросом заинтересовались ученые, тщательно изучили его и дали свой ответ. Наука подтвердила, что мужчина полностью взрослеет в среднем на 11 лет позже женщины. Официально этот возраст наступает у женщин в среднем 32 года, у мужчин - в среднем в 43 года.

Этим открытием нашлись ответы на вопросы об устойчивости семейных отношений, а также почему большое количество пар разводится, не сумев построить свою семью.

Конечно же, и речь идёт о психологической зрелости. У женщин она наступает в тот момент, когда она начинает выполнять обязанности по уходу и воспитанию своих детей. Мужчины остаются взрослыми детьми гораздо дольше. Именно поэтому мужчины в зрелом возрасте часто склонны играть в компьютерные игры и очень долго испытывают тягу к новым игрушкам, которые во взрослой жизни могут быть крутыми гаджетами или новыми автомобилями.

Именно в возрасте 43 лет к мужчине приходит полное понимание всей ответственности за жизнь и благосостояние своей семьи и близких людей. Именно к этому возрасту они перестают смеяться над теми шутками, которые раньше им казались очень смешными.

По мнению учёных взрослостью человека можно назвать наличие определенных социальных навыков, отсутствие или отказ к этому возрасту от вредных привычек вследствие понимания того, что они значительно укорачивают жизнь, отсутствие в общении пошлых и вульгарных шуток, а также умение обеспечить себя хотя бы самыми простыми блюдами на кухне.

Мужчины полностью согласились с тем, что взросление к ним пришло примерно в возрасте 40 лет, 20% опрошенных и после этого возраста назвали себя "большим ребёнком".

Кстати, 80% женщин уверены, что мужчина остаётся ребёнком на всю свою жизнь, 46% женщин признались, что им комфортнее в отношениях с более старшими мужчинами, а 30% женщин заявили о том что они разорвали отношения с мужчинами, которых они считали инфантильными.

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