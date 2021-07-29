Экс-муж Айзы попал в тюрьму Индонезии
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Экс-муж Айзы попал в тюрьму Индонезии

5:53:257/29/2021Фото: aizalovesam/Instagram.com
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Задержание Анохина и Мухиной произошло из-за подозрения местных полицейских в подделке документов

За сомнительные тесты ПЦР Анохин с подругой были помещены в тюрьму Индонезии

Видео в поддержку бывшего мужа Дмитрия Анохина и его спутницы — украинки Алены Мухиной, которых задержали в Индонезии, выставила в Сеть Айза Долматова.

В своем обращении к президенту Индонезии она вместе с детьми — 4-летним Элвисом и 11-летним Сэмом просят отпустить Дмитрия и его спутницу.

Рэперша призывает к милосердию, так как у отца ее детей в России остались пожилые родители, которые нуждаются в поддержке сына.

- Джоко Видодо, со всем уважением, очень прошу о помиловании для отца моих сыновей, — просит Долматова.

Задержание Анохина и Мухиной произошло из-за подозрения местных полицейских в подделке документов. Речь идет о тестах на коронавирус, которые были представлены парой при въезде в Индонезию, пишет "Газета.ру"

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