Экс-муж Айзы попал в тюрьму Индонезии

Видео в поддержку бывшего мужа Дмитрия Анохина и его спутницы — украинки Алены Мухиной, которых задержали в Индонезии, выставила в Сеть Айза Долматова.
В своем обращении к президенту Индонезии она вместе с детьми — 4-летним Элвисом и 11-летним Сэмом просят отпустить Дмитрия и его спутницу.
Рэперша призывает к милосердию, так как у отца ее детей в России остались пожилые родители, которые нуждаются в поддержке сына.
- Джоко Видодо, со всем уважением, очень прошу о помиловании для отца моих сыновей, — просит Долматова.
Задержание Анохина и Мухиной произошло из-за подозрения местных полицейских в подделке документов. Речь идет о тестах на коронавирус, которые были представлены парой при въезде в Индонезию, пишет "Газета.ру"