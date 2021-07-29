Басист легендарной группы ZZ Top Дасти Хилл скончался

В Америке умер бас-гитарист культовой американской блюз-рок-группы ZZ Top Дасти Хилл. Он скончался во сне. Музыканту было 72 года. Об этом сообщили участники группы на своей странице в Facebook.
Выяснилось, что недавно Дасти Хилл получил травму бедра, из-за которой был вынужден отказаться от выступлений в Америке. Связано ли это с его смертью, не уточняется.
Группа ZZ Top была основана в 1969 году в Хьюстоне, штат Техас. Тексты песен группы в основном несерьёзны, полны юмора, сексуальных намёков и насыщены сленгом.