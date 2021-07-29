Басист легендарной группы ZZ Top Дасти Хилл скончался
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Басист легендарной группы ZZ Top Дасти Хилл скончался

5:38:367/29/2021Фото: Википедия
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Его коллеги сообщают, что он умер во сне.

Музыкант умер во сне
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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В Америке умер бас-гитарист культовой американской блюз-рок-группы ZZ Top Дасти Хилл. Он скончался во сне. Музыканту было 72 года. Об этом сообщили участники группы на своей странице в Facebook.

Выяснилось, что недавно Дасти Хилл получил травму бедра, из-за которой был вынужден отказаться от выступлений в Америке. Связано ли это с его смертью, не уточняется.

Группа ZZ Top была основана в 1969 году в Хьюстоне, штат Техас. Тексты песен группы в основном несерьёзны, полны юмора, сексуальных намёков и насыщены сленгом.

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