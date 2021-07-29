Патриоты и бизнесмены подарили врачам из красной зоны продуктовые наборы по просьбе главврача ЦГБ Бердска Дробинской
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Патриоты и бизнесмены подарили врачам из красной зоны продуктовые наборы по просьбе главврача ЦГБ Бердска Дробинской

9:30:467/29/2021
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Руководитель бердского здравоохранения попросила предпринимателей и партии помочь медикам, которые "24 часа в сутки находятся на передовой в борьбе с вирусом, работают на износ без выходных и без полноценных обедов".

Алла Дробинская попросила помощи у бизнесменов Бердска

В четверг, 29 июля, в мэрии Бердска прошло совещание по вопросам улучшения качества медицинского обслуживания в городе. В частности речь шла об открытии медпункта в микрорайоне Белокаменном.

Кроме того, во время встречи главный врач Бердской ЦГБ Алла Дробинская поблагодарила "Бердское патриотическое движение "Верный совет" и спикера горсовета Владимира Голубева за помощь врачам, работающим в красной зоне.

-Сегодня врачам передадут продуктовые наборы, - сообщили в пресс-центре бердской мэрии.

Как стало известно, ранее руководитель бердского здравоохранения обратилась к предпринимателям города и партиям с просьбой оказать помощь медикам, которые "24 часа в сутки находятся на передовой в борьбе с вирусом, работают на износ без выходных и без полноценных обедов".

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