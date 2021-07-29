Драка чеченцев с ножами и пневматикой попала на видео: Растащили бойцы Росгвардии
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Драка чеченцев с ножами и пневматикой попала на видео: Растащили бойцы Росгвардии

6:38:427/29/2021Фото: Скриншот
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В Симферополе силовики пытались усмирить чеченцев и местных жителей, которые конфликтовали, нанося удары бутылкой.

В Крыму чеченцы отдыхают с пневматикой и ножами

Чеченцы и местные жители в Симферополе вступили в массовую драку, которую пытались пресечь росгвардейцы.

В результате вмешательства полицейских и сотрудников Росгвардии дерущихся растащили по сторонам, а один из них нанес удар бутылкой по голове молодому человеку из толпы.

Задержанию злоумышленника активно мешали его товарищи. О причинах драки пока ничего неизвестно. Видео потасовки выложили в Telegram «Подъема».

- Они были с пневматикой и ножами. Напали на местных, а потом пытались отбить своего у полиции, - сообщил источник агентства.

В управлении МВД по республике Крым сообщают, что проводится проверка по факту случившегося.

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