Драка чеченцев с ножами и пневматикой попала на видео: Растащили бойцы Росгвардии

Чеченцы и местные жители в Симферополе вступили в массовую драку, которую пытались пресечь росгвардейцы.
В результате вмешательства полицейских и сотрудников Росгвардии дерущихся растащили по сторонам, а один из них нанес удар бутылкой по голове молодому человеку из толпы.
Задержанию злоумышленника активно мешали его товарищи. О причинах драки пока ничего неизвестно. Видео потасовки выложили в Telegram «Подъема».
- Они были с пневматикой и ножами. Напали на местных, а потом пытались отбить своего у полиции, - сообщил источник агентства.
В управлении МВД по республике Крым сообщают, что проводится проверка по факту случившегося.