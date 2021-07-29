Благоприятные виды дачных работ на Убывающей Луне в знаке Тельца 31 июля и 1 августа 2021 года

31 июля и 1 августа стареющая луна переходит в знак зодиака Телец. Эти два выходных дня будут очень благоприятными для выполнения практически любых работ на вашем земельном участке.
Начнём с того, что в эти дни хорошо заниматься консервированием, соленьями и заморозкой собранного урожая. Результат вас порадует вкусом и отличным хранением.
В саду можно укоренять и высаживать новые розетки земляники и клубники. Благоприятной будет посадка новых саженцев деревьев, если их корневая система закрыта. Разрешено вносить минеральные и органические подкормки, производить поливы, работать с ядохимикатами в целях борьбы с болезнями и вредителями культур.
Благоприятно пропалывать грядки и продергивать частые всходы. Те побеги деревьев, которые растут слишком интенсивно, разрешено сегодня прищипывать, чтобы остановить их рост.
Любителю цветов могут заняться посадкой многолетников, а также клубнелуковичных цветов. В огороде можно осуществлять поливы, вносить разного вида подкормки и удобрения.
Закладывание компоста сегодня также будет удачным.
Из посевных работ сегодня будут благоприятны посев редьки дайкон, редиса, можно посеять зелень и разные виды салатов, в том числе пекинскую капусту. В теплицу можно высаживать рассаду или сеять семена огурцов и цветной капусты с целью их осеннего доращивания, если ваша теплица позволяет долго сохранять тепло.
Можно посадить многолетний лук батун, а также заниматься посадкой картофеля в южных регионах нашей страны.