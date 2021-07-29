У девочки в желудке развивался ее близнец: Врачи сделали уникальную операцию

В израильском Ашдоде родилась девочка, в желудке которой развивался ее близнец. Такие случаи встречаются, но они большая редкость — один на 500 тысяч беременностей.
Во время УЗИ на позднем сроке врачи уже заметили несколько увеличенный желудок плода, понятно было, что там что-то есть. Ассута Омер Глобус - директор неонатологии отделением неонатологии медицинского центра рассказал, что они очень удивились, когда обнаружили, что что-то — это эмбрион.
Ребенку была сделана операция, врачи могли распознать только сердце неразвившегося близнеца девочки и несколько костей. После восстановления здоровья ребенка, девочку вместе с матерью уже выписали домой, где их ждали еще трое детей.
Есть несколько теорий, как один эмбрион попадает в другой — на ранних стадиях беременности когда начинают развиваться два эмбриона один из них поглощает близнеца, пишут в Fox News.
- Это происходит в процессе развития плода, когда есть полости, которые закрываются при развитии, и один из эмбрионов попадает в такое пространство. Этот эмбрион частично развивается, но не выживает и остается внутри, — пояснил врач.