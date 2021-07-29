Вода из прорванной трубы топит центр Бердска. Смотрите видео

Вечером 29 июля центральные улицы Бердска залило водой. Серьезно затопило перекресток улиц Первомайской и К. Маркса.
В округе стоит неприятный запах. Но, как выяснил "Курьер. Среда. Бердск", прорвало не канализацию, а водовод
Одна ассмашина выкачивает воду из колодца, вторая, судя по всему подъехала на подмогу.
Автомобили аккуратной проезжают по центральному перекрестку, пешеходы прыгают через огромные лужи.
Как рассказал "Курьер. Среда. Бердск" бригадир ремонтников муниципального Комбината бытовых услуг, предположительно, лопнула труба или повреждена запорная арматура. Устранять аварию будут до утра 30 июля.
По словам представителя КБУ, холодную воду отключили у горожан, проживающих на участке от ул. Пушкина до ул. Ленина.
- Вода хлещет и хлещет, - констатируют прохожие. Она уже затопила ул. Первомайскую до перекрестка с Островского и в противоположном направлении до ул. Ленина.