Что нужно сделать в Ильин день силы и природной энергии для благополучия: Традиции и запреты праздника 2 августа
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Что нужно сделать в Ильин день силы и природной энергии для благополучия: Традиции и запреты праздника 2 августа

9:20:167/29/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Дождевая вода и роса на траве в этот день обладали особыми целительными свойствами. Поэтому принято было ранним утром выходить босиком на траву, ходить по ней, умываться ею, а также собирать.

роса
Роса обладала уникальными свойствами

День почитания пророка из Ветхого завета Ильи, а в народе - Ильин день, отмечается ежегодно 2 августа. Его образ на Руси с древних времён тесно переплетается с богом Перуном, который покровительствовал урожаю, распоряжался громом и дождем.

В зависимости от того, чего не хватало крестьянам, о том и  возносили молитвы святому. В засуху просили о дожде, при заливных дождях просили о ясной погоде. Не разрешалось в этот день надевать на себя дорогие украшения, потому что считалось что хвалиться сегодня непозволительно. Было не принято работать, поэтому любую работу в этот день откладывали на другой. Но особенно этот запрет касался тяжёлой физической работы. Во время грозы не разрешалось выходить из дома, тем более стоять под деревьями, если сверкали молнии.

Дождевая вода и роса на траве в этот день обладали особыми целительными свойствами. Поэтому принято было ранним утром выходить босиком на траву, ходить по ней, умываться ею, а также собирать. Собрать её можно было при помощи ткани, который расстилали на траве, а затем выжимали над каким-то сосудом.

Существовал особый обряд, которым можно было излечить тяжело больного человека. Для этого в какую-то миску или кувшин набирали росу или дождевую воду, приносили её больному, опускали одну его руку в ёмкость с водой, а затем читали трижды слова заговора:


После произнесения слов заговора, воду полагалось вынести на улицу и вылить подальше от дома на землю, так, чтобы она впиталась в воду.

После Ильина дня не разрешалось купаться в природных водоемах. У людей были свои верования на этот счёт, однако объективные причины говорили о том, что вода с этого времени становится холодной из-за похолодания ночью. Она приобретала неприятный запах, а также в ней начинали цвести водоросли. Купание в такой воде могло принести только неприятности для вашего здоровья.

Если в Ильин день шёл дождь, обязательно выходили постоять под дождём. Считалось что это поможет избавиться от сглаза и обрести новые силы, здоровье и энергию.

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