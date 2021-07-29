Какой эффект дает комбинация вакцин против коронавируса: прорывное исследование ученых

Значительный международный интерес возник в начале июня, когда Мартина Сестер, профессор иммунологии Саарландского университета, опубликовала препринт своего исследования по смешиванию различных типов вакцин против COVID-19. После тщательного рецензирования результаты исследования опубликованы в журнале Nature Medicine.Результаты были также получены Постоянным комитетом Германии по вакцинации (STIKO), который в настоящее время рекомендует комбинированную вакцинацию для взрослых, включая людей старше шестидесяти лет. Исследовательская группа под руководством Мартины Сестер обнаружила, что люди, получившие вакцину от AstraZeneca в качестве первой дозы и вакцину BioNTech в качестве второй вакцины, демонстрируют значительно более сильный иммунный ответ, чем те, кто получил вакцину AstraZeneca в обоих случаях.
Исследование было направлено на определение силы иммунного ответа у 216 человек через две недели после того, как они завершили серию вакцинаций. Все пациенты были вакцинированы в течение весенних месяцев специалистом по профессиональной медицинской помощи Медицинского центра Саарландского университета в Хомбурге. Часть исследуемой когорты получила либо две дозы вакцины AstraZeneca, либо две дозы вакцины BioNTech / Pfizer; остальным испытуемым вводили по одной дозе каждой вакцины с интервалом от девяти до двенадцати недель в ходе так называемой гетерологичной первичной буст-вакцинации (также называемой вакцинацией «смешай и сопоставь»). Некоторым другим членам тестовой когорты были даны две дозы вакцины Moderna или комбинация вакцин AstraZeneca и Moderna, пишет medicalxpress.com.
«Еще в марте Постоянный комитет по вакцинации должен был рекомендовать схемы гетерологичной вакцинации, не имея под рукой соответствующих данных клинических испытаний, поэтому возникла острая необходимость в анализах, подобных этому, в нашей лаборатории. В дополнение к проверке количества вакцинированных антител к коронавирусу «Мы также определили эффективность нейтрализующих антител. Это дает нам представление о том, насколько хорошо антитела защищают клетку от заражения вирусом», - объясняет Мартина Сестер, профессор трансплантологии и инфекционной иммунологии Саарландского университета.
Анализ уровней продукции антител показал, что комбинированная вакцинация AstraZeneca / BioNTech или двойная доза BioNTech значительно более эффективны, чем двойная доза вакцины AstraZeneca. Команда обнаружила, что уровень антител в крови был примерно в десять раз выше у людей, которые прошли либо комбинацию AstraZeneca / BioNTech, либо двойную вакцинацию BioNTech. «Когда мы изучили нейтрализующие антитела, мы обнаружили, что комбинированная стратегия на самом деле дала немного лучший результат, чем результат, достигнутый с двойной дозой BioNTech», - говорит Мартина Сестер. Исследовательская группа Сестер также изучила два разных типа Т- лимфоцитов - лейкоциты.которые играют важную роль в иммунной системе организма. Хелперные Т-клетки выполняют ряд функций, включая активацию выработки антител. Роль Т-киллеров - уничтожить те клетки, которые инфицированы вирусом. Киллерные Т-клетки особенно важны для предотвращения серьезного заболевания COVID-19 и госпитализации.
И комбинация вакцин AstraZeneca / BioNTech, и двойная вакцинация BioNTech были значительно более эффективны в производстве обоих типов Т-клеток. Производство киллерных Т-клеток было наиболее выражено у субъектов, получивших гетерологичную вакцинацию, что отражает результаты для нейтрализующих антител. «Это является убедительным доказательством того, что двойная доза вакцины AstraZeneca не способна мобилизовать иммунные реакции организма так же сильно, как две другие схемы вакцинации. Однако это не означает, что люди, получившие двойную дозу AstraZeneca, имеют недостаточный уровень защиты от вируса Клинические испытания и успех кампаний вакцинации в других странах показывают высокий уровень эффективности вакцины AstraZeneca.Но это указывает на то, что вторая доза AstraZeneca не может задействовать весь потенциал, который на самом деле присутствует в этой вакцине», - объясняет эксперт по иммунологии Мартина Сестер.
Исследовательская группа была удивлена четкостью результатов. «Вот почему мы хотели поделиться этими выводами с широкой общественностью при первой же возможности, а не ждать завершения полного процесса академической экспертной оценки», - объясняет профессор Сестер. Перед публикацией своих результатов исследователи также оценили свои данные с точки зрения пола и возраста участников и попытались определить, какая комбинация вакцин вызвала больше всего побочных эффектов. «В настоящее время мы изучаем, следует ли применять подход смешивания и сопоставления при проведении третьей ревакцинации людям с ослабленным иммунитетом. Это люди с уже существующими заболеваниями, чья иммунная защита ослаблена, часто в результате прием определенных лекарств, и кому потенциально может быть полезна ревакцинация для развития максимально широкого иммунного ответа », - объясняет Мартина Сестер.