Какой эффект дает комбинация вакцин против коронавируса: прорывное исследование ученых
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
29.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Какой эффект дает комбинация вакцин против коронавируса: прорывное исследование ученых

9:14:517/29/2021Фото: pixnio.com
0

Комбинация вакцин AstraZeneca / BioNTech, и двойная вакцинация BioNTech были значительно более эффективны в производстве обоих типов Т-клеток.

вакцина
Исследование было направлено на определение силы иммунного ответа у людей
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
Скончались от коронавируса пациенты после полной вакцинации, подтвердили в минздраве

Скончались от коронавируса пациенты после полной вакцинации, подтвердили в минздравеОшибки при вакцинации привели к гибели 10 000 человек, признался МинздравЕщё 377 новости

Значительный международный интерес возник в начале июня, когда Мартина Сестер, профессор иммунологии Саарландского университета, опубликовала препринт своего исследования по смешиванию различных типов вакцин против COVID-19. После тщательного рецензирования результаты исследования опубликованы в журнале Nature Medicine.Результаты были также получены Постоянным комитетом Германии по вакцинации (STIKO), который в настоящее время рекомендует комбинированную вакцинацию для взрослых, включая людей старше шестидесяти лет. Исследовательская группа под руководством Мартины Сестер обнаружила, что люди, получившие вакцину от AstraZeneca в качестве первой дозы и вакцину BioNTech в качестве второй вакцины, демонстрируют значительно более сильный иммунный ответ, чем те, кто получил вакцину AstraZeneca в обоих случаях.

Исследование было направлено на определение силы иммунного ответа у 216 человек через две недели после того, как они завершили серию вакцинаций. Все пациенты были вакцинированы в течение весенних месяцев специалистом по профессиональной медицинской помощи Медицинского центра Саарландского университета в Хомбурге. Часть исследуемой когорты получила либо две дозы вакцины AstraZeneca, либо две дозы вакцины BioNTech / Pfizer; остальным испытуемым вводили по одной дозе каждой вакцины с интервалом от девяти до двенадцати недель в ходе так называемой гетерологичной первичной буст-вакцинации (также называемой вакцинацией «смешай и сопоставь»). Некоторым другим членам тестовой когорты были даны две дозы вакцины Moderna или комбинация вакцин AstraZeneca и Moderna, пишет medicalxpress.com.

«Еще в марте Постоянный комитет по вакцинации должен был рекомендовать схемы гетерологичной вакцинации, не имея под рукой соответствующих данных клинических испытаний, поэтому возникла острая необходимость в анализах, подобных этому, в нашей лаборатории. В дополнение к проверке количества вакцинированных антител к коронавирусу «Мы также определили эффективность нейтрализующих антител. Это дает нам представление о том, насколько хорошо антитела защищают клетку от заражения вирусом», - объясняет Мартина Сестер, профессор трансплантологии и инфекционной иммунологии Саарландского университета.

Анализ уровней продукции антител показал, что комбинированная вакцинация AstraZeneca / BioNTech или двойная доза BioNTech значительно более эффективны, чем двойная доза вакцины AstraZeneca. Команда обнаружила, что уровень антител в крови был примерно в десять раз выше у людей, которые прошли либо комбинацию AstraZeneca / BioNTech, либо двойную вакцинацию BioNTech. «Когда мы изучили нейтрализующие антитела, мы обнаружили, что комбинированная стратегия на самом деле дала немного лучший результат, чем результат, достигнутый с двойной дозой BioNTech», - говорит Мартина Сестер. Исследовательская группа Сестер также изучила два разных типа Т- лимфоцитов - лейкоциты.которые играют важную роль в иммунной системе организма. Хелперные Т-клетки выполняют ряд функций, включая активацию выработки антител. Роль Т-киллеров - уничтожить те клетки, которые инфицированы вирусом. Киллерные Т-клетки особенно важны для предотвращения серьезного заболевания COVID-19 и госпитализации.

И комбинация вакцин AstraZeneca / BioNTech, и двойная вакцинация BioNTech были значительно более эффективны в производстве обоих типов Т-клеток. Производство киллерных Т-клеток было наиболее выражено у субъектов, получивших гетерологичную вакцинацию, что отражает результаты для нейтрализующих антител. «Это является убедительным доказательством того, что двойная доза вакцины AstraZeneca не способна мобилизовать иммунные реакции организма так же сильно, как две другие схемы вакцинации. Однако это не означает, что люди, получившие двойную дозу AstraZeneca, имеют недостаточный уровень защиты от вируса Клинические испытания и успех кампаний вакцинации в других странах показывают высокий уровень эффективности вакцины AstraZeneca.Но это указывает на то, что вторая доза AstraZeneca не может задействовать весь потенциал, который на самом деле присутствует в этой вакцине», - объясняет эксперт по иммунологии Мартина Сестер.

Исследовательская группа была удивлена ​​четкостью результатов. «Вот почему мы хотели поделиться этими выводами с широкой общественностью при первой же возможности, а не ждать завершения полного процесса академической экспертной оценки», - объясняет профессор Сестер. Перед публикацией своих результатов исследователи также оценили свои данные с точки зрения пола и возраста участников и попытались определить, какая комбинация вакцин вызвала больше всего побочных эффектов. «В настоящее время мы изучаем, следует ли применять подход смешивания и сопоставления при проведении третьей ревакцинации людям с ослабленным иммунитетом. Это люди с уже существующими заболеваниями, чья иммунная защита ослаблена, часто в результате прием определенных лекарств, и кому потенциально может быть полезна ревакцинация для развития максимально широкого иммунного ответа », - объясняет Мартина Сестер.

«Тебе должно быть стыдно!»: за что Навку просят наказать
Открыли границу, а сейчас недовольны: жалобы Турции на россиян
Рост 226 см в 14 лет: как живется школьнице-гиганту
Широков смело и нелестно высказался о Прокловой
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Критиков парада ко Дню ВМФ РФ поставили на место одной фразой
С какой просьбой обратились крымские татары к Турции
Всего одна фраза: Чехия поставила на место критиков парада в РФ
Долгие годы скрывала: всплыла правда о диагнозе дочки Лолиты
исследованиярезультаты вакцинасмесь вакцин
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

А вы готовы комбинировать вакцины?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Какой эффект дает комбинация вакцин против коронавируса: прорывное исследование ученых
9:14:51 7/29/2021
Какой эффект дает комбинация вакцин против коронавируса: прорывное исследование ученых
Два свидетеля по делу Фургала заявили об угрозах: Россия предоставила им защиту
9:04:51 7/29/2021
Два свидетеля по делу Фургала заявили об угрозах: Россия предоставила им защиту
Индийский штамм коронавируса: почему более опасный и какие есть осложнения
9:00:44 7/29/2021
Индийский штамм коронавируса: почему более опасный и какие есть осложнения
Кто лучше вырабатывает антитела после перенесенного коронавируса, ответили ученые
8:50:46 7/29/2021
Кто лучше вырабатывает антитела после перенесенного коронавируса, ответили ученые
БердскПодробности аварии в центре Бердска: Вода хлестала на дорогу, обезвожены 30 домов. Смотрите видео
8:33:46 7/29/2021
Подробности аварии в центре Бердска: Вода хлестала на дорогу, обезвожены 30 домов. Смотрите видео
Благоприятные виды дачных работ на Убывающей Луне в знаке Тельца 31 июля и 1 августа 2021 года
8:20:06 7/29/2021
Благоприятные виды дачных работ на Убывающей Луне в знаке Тельца 31 июля и 1 августа 2021 года
МакSим снова ввели в кому: Состояние тяжелое
8:05:53 7/29/2021
МакSим снова ввели в кому: Состояние тяжелое
Скончались от коронавируса пациенты после полной вакцинации, подтвердили в минздраве
7:50:28 7/29/2021
Скончались от коронавируса пациенты после полной вакцинации, подтвердили в минздраве
Медведя-людоеда, насмерть задравшего туриста, ликвидировали в парке "Ергаки"
7:30:55 7/29/2021
Медведя-людоеда, насмерть задравшего туриста, ликвидировали в парке "Ергаки"
Во сколько заканчивается детство у мужчин?
7:20:35 7/29/2021
Во сколько заканчивается детство у мужчин?