Даты Божественных Спасов в августе 2021 года: Какой смысл несет каждый праздник?
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Даты Божественных Спасов в августе 2021 года: Какой смысл несет каждый праздник?

10:20:407/29/2021Фото: pixabay
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Все эти три праздника имеют постоянные даты, поскольку не привязаны к дате празднования Пасхи. 

мед
Первым отмечается медовый спас

Православным известны три праздника, в названии которых имеется слово Спас. Оно говорит о том, что все эти праздники так или иначе связаны со Спасителем - Иисусом Христом.

Это медовый спас, яблочный спас и ореховый спас который ещё называют хлебным спасом.

Все эти три праздника имеют постоянные даты, поскольку не привязаны к дате празднования Пасхи.

Первым в народе отмечается Медовый спас, его дата - 14 августа, это первый день начало Успенского поста. Именно к этому времени пасечники начинают качать первый собранный урожай. Очень благоприятно в этот день осветить собранный мед в храме. В медовый спас принято готовить с мёдом угощения, например медовик, медовые пряники или булочки с медом. Также было принято угощать мёдом своих знакомых, соседей, даже нищим подавали милостыню в виде мёда. Среди женщин принято в Медовый спас ходить на исповедь и просить о прощении своих грехов.

Второй спас отмечается 19 августа и он совпадает с великим двунадесятым праздником Преображение Господня. Это Яблочный спас. Соответственно, к этому времени начинали собирать урожай первых готовых яблок. В народе считается что до яблочного спаса есть яблоки не желательно, зато после праздника можно это делать в тех количествах, в которых хочется. Однако церковь разъясняет, что в действительности и это является ни чем иным, как суеверием. В этот день принято освящать в храме урожай яблок, готовить угощение с яблоками, а также угощать самими яблоками знакомых и родственников.

Третий спас отмечается 29 августа. Это Ореховый спас. Он не совпадает ни с началом поста ни с каким-либо другим праздником, кроме того этот день не является постным. К этому времени начинали собирать урожай орехов, а также начиналась широкая уборка пшеницы, именно поэтому его называют еще Хлебным спасом. В этот день освящали хлеб из свежесобранного зерна, а также проводилось освящение колодцев.

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