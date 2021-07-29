Даты Божественных Спасов в августе 2021 года: Какой смысл несет каждый праздник?

Какой сегодня церковный праздник 27 июля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

В этот день женщинам не разрешалось пользоваться не новым мылом. Нельзя было стоять под деревом во время грозы и вообще выходить на улицу. Опасались начинать новые дела.

Курьер Среда