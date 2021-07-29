Странно извинилась выгонявшая с детской площадки детей-аутистов жительница Петербурга

Жительница Санкт-Петербурга, которая выгоняла детей с особенностями развития с детской площадки, принесла свои извинения, но только за то, что была груба со снимавшей ее женщиной.
- Я была, конечно, груба. Посмотрела это видео единственный раз. Я там отталкивала <женщину>, но это было на последней минуте нашего разговора, когда я уже звонила в управляющую компанию, потому что понимала, что мне не справиться. За это хочу принести извинения, - заявила скандалистка.
Липская пояснила, что она ведет борьбу с развивающими центрами, которые находятся на территории третьего корпуса «Балтийской жемчужины». Петербурженка считает, что в сторону детей от нее не поступало ничего такого, что их могло бы оскорбить.
- То, в чем меня сейчас обвиняют, делая акценты, что это дети-инвалиды, оскорблений в их сторону с моей стороны не было. Одно дело, когда пришла мама с больным ребенком, будь то аутист или ребенок с синдромом Дауна, про этого одного ребенка я могу рассказать своей внучке, рассказать, что бывают такие детки. Но когда тебя окружают около десяти таких детей, которые бегают и издают разные странные звуки… Я вышла заступиться за своего испуганного ребенка, чтобы они ушли гулять к себе во двор.
27 июля в соцсетях появилось видео, на котором Наталья Липская возмущена появлением в ее дворе детей-аутистов. Петербурженка настойчиво просит покинуть детскую площадку воспитателям с детьми, чтобы не пугать жителей дома.
Ее действиями заинтересовались в СК, которые проводят проверку.