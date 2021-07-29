Медведя-людоеда, насмерть задравшего туриста, ликвидировали в парке "Ергаки"
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Медведя-людоеда, насмерть задравшего туриста, ликвидировали в парке "Ергаки"

7:30:557/29/2021Фото: Pixabay
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При сборе палаток на одного из туристов набросился медведь, три других смогли избежать трагической участи. 7 часов они бежали босиком.

Ликвидированного медведя проверят на причастность к гибели туриста

Медведя, найденного на месте гибели туриста в парке "Ергаки" ликвидировали. У убитого медведя был взят биоматериал, чтобы установить, действительно ли именно он убил человека, на которого напал, об этом сообщили в региональном управлении СК.

24 июля группа туристов из 4 человек была атакована медведем. Отдыхающие, прибывшие из Москвы, в природном парке «Ергаки» зарегистрировались на турбазе и направились по маршруту. На две недели был рассчитан турпоход, однако он был прерван неожиданным появлением хищника.

При сборе палаток на одного из туристов набросился медведь, три других смогли избежать трагической участи. 7 часов они бежали босиком до того места, где находился спасательный пункт МЧС, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

Тело погибшего туриста было найдено в четверг, 29 июля. Это уже второй случай нападения хищника на людей в этом году в Ергаках.

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