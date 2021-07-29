Скончались от коронавируса пациенты после полной вакцинации, подтвердили в минздраве
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29.07
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Скончались от коронавируса пациенты после полной вакцинации, подтвердили в минздраве

7:50:287/29/2021Фото: Pixabay
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В случае с пациентами, у которых низкий фактор риска заражения и осложнений от коронавируса, смерть наступает в 20 раз реже у вакцинированных.

врач, вакцина
Риск погибнуть от осложнений коронавируса у вакцинированных в 20 раз меньше
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Данные о смертельном исходе привитых пациентов от коронавируса обнародовал Дмитрий Лисовец, возглавляющий  комитет по здравоохранению Петербурга.

По его словам среди тех, кто поставил два компонента вакцины, также были летальные случаи после заражения коронавирусом.

- Есть случаи, когда пациенты прошли в том числе вакцинацию двумя компонентами, и у них фиксировался летальный исход. Это пациенты с тяжелой сопутствующей патологией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологическими и прочими, — заявил Лисовец 29 июля журналистам.

В случае с пациентами, у которых низкий фактор риска заражения и осложнений от коронавируса, смерть наступает в 20 раз реже у вакцинированных, если сравнивать с теми, кто отказался от прививки, пишет "Фонтанка".

"Курьер. Среда. Бердск", сообщал, что среди привитых бердчан заболевают ковидом менее 1%.

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