Закуска из кабачка: Топ-3 быстрых и вкусных варианта

Кабачок богат клетчаткой, что положительным образом сказывается на состоянии кишечника и в целом всего организма. Сейчас наступила та самая пора, когда блюд из кабачков на наших столах может быть в изобилии. Расскажем вам 3 простых рецепта приготовления легкой и простой закуски из кабачка.
Кабачки в панировке
Этот рецепт, пожалуй, является самым простым и никогда не надоедает. Молодой кабачок нужно помыть, срезать с него кончики, шкурку можно не снимать. Нарезаем кабачок кружочками толщиной 0,5 сантиметра. Обмакиваем их яйцо , после купаем в муке, после чего просто обжариваем на сковороде. Готовятся эти кабачки очень быстро, сверху их можно смазать майонезом, в который добавлен давленный чеснок, а сверху положить кружочек помидорки.
Вкусные оладьи из кабачков
Для приготовления этих вкусных оладушков вам потребуется кабачок - полкилограмма, одна морковь, четыре зубка чеснока, яйцо, соль, перец и петрушку по вкусу, 5 столовых ложек муки, две столовых ложки кунжута, растительное масло для жарки.
Все овощи нужно помыть и почистить, кабачок и морковь натереть на крупной тёрке, отжать сок. К натёртым овощам нарезать петрушку, добавить чеснок, который предварительно пропустить через пресс, добавьте соль, яйцо, кунжут и специи. Всё хорошо перемешайте и в последнюю очередь добавьте муку. Если вы недостаточно отжали овощи, может понадобиться муки чуть больше. Столовой ложкой выкладываем кабачковую массу на сковороду с растительным маслом, обжариваем до появления золотистой корочки. Готовые оладьи подавать со сметаной или с любым другим вашим любимым соусом.
Рулетики из кабачка
Для этого рецепта подойдут молодые кабачки светло-зеленого цвета. Их нужно тщательно помыть, обрезать кончики, почистить. Вдоль кабачки нужно нарезать на тонкие пластины, толщиной примерно 0,5 см. Каждую пластинку кабачка обмакиваем во взбитое яйцо, затем в муку, после чего быстро обжариваем на растительном масле. Обжаренные пластинки кабачка выкладываем на бумажную салфетку, чтобы они впитали лишний жир. В качестве начинки для этих рулетиков можно использовать любую вашу любимую начинку. Мы предлагаем вам сделать сырную начинку. Для этого берем немного сыра, натираем его на мелкой терке, добавляем по вкусу чеснок, пропущенный через пресс. Эту массу можно разбавить мягким творожным сыром или майонезом. Начинку выкладываем на половинку кабачкового лепестка и заворачиваем его в рулетик. При необходимости рулетики можно скрепить зубочисткой. Также в качестве начинки можно использовать свежие помидоры или творожный сыр, смешанный с орехами.