МакSим снова ввели в кому: Состояние тяжелое

Врачи смогли остановить воспалительные процессы в организме певицы Марины Абросимовой, ее перевели на новую схему лечения при помощи антибиотиков.
В понедельник, 26 июля стало известно о том, что певица пришла в себя, ей стало лучше. О полном выздоровлении речи пока нет.
В понедельник врачи попытались перевести певицу на самостоятельное дыхание, они смогла сделать вдох, после чего ее перевели на вспомогательное дыхание. Общение врачей с МакSим происходило при помощи жестов.
Поклонники обрадовались, и начали обсуждать скорое выздоровление знаменитости, однако представитель певицы огорчила их. По ее словам, до этого МакSим пока далеко. Сейчас ее состояние оценивается как тяжелое. Врачи снова ввели ее в искусственную кому.
При выводе из нее Марина чувствует себя очень слабо, быстро устает и почти не бодрствует.
«Ее выводят из медикаментозного сна в зависимости от показаний сканирования. Если она чувствует себя более или менее нормально, то она бодрствует. Если они видят, что организму нужен сон и отдых, то они вводят ее опять в медикаментозный сон. Меняется состояние», — рассказала Маргарита Соколова, представитель певицы.
Марина с 15 июня находится в больнице.