МакSим снова ввели в кому: Состояние тяжелое
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МакSим снова ввели в кому: Состояние тяжелое

8:05:537/29/2021Фото: Соцсети
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Поклонники обрадовались после вывода из комы и начали обсуждать скорое выздоровление знаменитости, однако представитель певицы огорчила их.

Певица пришла в себя, ее состояние уже не крайне тяжелое

Врачи смогли остановить воспалительные процессы в организме певицы Марины Абросимовой, ее перевели на новую схему лечения при помощи антибиотиков.

В понедельник, 26 июля стало известно о том, что певица пришла в себя, ей стало лучше. О полном выздоровлении речи пока нет.

В понедельник врачи попытались перевести певицу на самостоятельное дыхание, они смогла сделать вдох, после чего ее перевели на вспомогательное дыхание. Общение врачей с МакSим происходило при помощи жестов.

Поклонники обрадовались, и начали обсуждать скорое выздоровление знаменитости, однако представитель певицы огорчила их. По ее словам, до этого МакSим пока далеко. Сейчас ее состояние оценивается как тяжелое. Врачи снова ввели ее в искусственную кому.

При выводе из нее Марина чувствует себя очень слабо, быстро устает и почти не бодрствует.

«Ее выводят из медикаментозного сна в зависимости от показаний сканирования. Если она чувствует себя более или менее нормально, то она бодрствует. Если они видят, что организму нужен сон и отдых, то они вводят ее опять в медикаментозный сон. Меняется состояние», — рассказала Маргарита Соколова, представитель певицы.

Марина с 15 июня находится в больнице.

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