Кто лучше вырабатывает антитела после перенесенного коронавируса, ответили ученые

Российские ученые выявили россиян, у которых лучше вырабатываются антитела после заражения коронавирусом. В лабораторной службе «Хеликс» совместно с Военно-медицинской академией имени Кирова провели исследование, которое показало большее число антител у пожилых, чем у молодых, которые переболели COVID-19.
- У людей старшего возраста определяется более высокое количество антител класса IgG после перенесенного COVID-19: в возрастной группе от 60 до 70 лет среднее количество вырабатываемых антител было в два раза больше, чем в категории от 20 до 30 лет, вне зависимости от степени тяжести заболевания, — говорится в сообщении.
Тяжелое протекание коронавируса для людей старше 50 лет формирует уровень иммунной защиты в два раза сильнее, чем при легком течении заболевания.
Мужчины и женщины по-разному формируют антитела, у мужчин пик приходится на 45 день после заражения, потом через 2 месяца начинается снижение количества титров, у женщин снижение иммунитета происходит только через 180 дней, пишет ТАСС.