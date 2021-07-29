Кто лучше вырабатывает антитела после перенесенного коронавируса, ответили ученые
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
29.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Кто лучше вырабатывает антитела после перенесенного коронавируса, ответили ученые

8:50:467/29/2021Фото: Flickr
0

Мужчины и женщины по-разному формируют антитела, у мужчин пик приходится на 45 день после заражения.

Формирование иммунного ответа у тяжело переболевших гораздо сильнее, чем у пациентов с бессимптомном течении заражения
Сюжет: Третья волна коронавируса
Актер Владимир Стеклов экстренно госпитализирован в "красную зону" с коронавирусом

Актер Владимир Стеклов экстренно госпитализирован в "красную зону" с коронавирусомС фиброзом легких и поражением в 65% из-за постковидной пневмонии 33-летняя пациентка ковидного госпиталя Бердска умоляет о КТЕщё 425 новости

Российские ученые выявили россиян, у которых лучше вырабатываются антитела после заражения коронавирусом. В лабораторной службе «Хеликс» совместно с Военно-медицинской академией имени Кирова провели исследование, которое показало большее число антител у пожилых, чем у молодых, которые переболели COVID-19.

- У людей старшего возраста определяется более высокое количество антител класса IgG после перенесенного COVID-19: в возрастной группе от 60 до 70 лет среднее количество вырабатываемых антител было в два раза больше, чем в категории от 20 до 30 лет, вне зависимости от степени тяжести заболевания, — говорится в сообщении.

Тяжелое протекание коронавируса для людей старше 50 лет формирует уровень иммунной защиты в два раза сильнее, чем при легком течении заболевания.

Мужчины и женщины по-разному формируют антитела, у мужчин пик приходится на 45 день после заражения, потом через 2 месяца начинается снижение количества титров, у женщин снижение иммунитета происходит только через 180 дней, пишет ТАСС.

Что рассказала Мадина Таймазова после поражения в полуфинале
Названы продукты, которые приводят к образованию камней в почках
Как отреагировал генерал на слова Зеленского о Путине
И года не прожили: что разрушило брак Олешко
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Федункив рассказала о своем муже, который младше на 12 лет
Какой запрет начнет действовать с 1 января 2022 года
Перед чем асы люфтваффе оказались беспомощны
Срочно бегите к врачу, если заметили этот симптом после COVID
исследованиекоронавирусантитела
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы проверяли антитела?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскПодробности аварии в центре Бердска: Вода хлестала на дорогу, обезвожены 30 домов. Смотрите видео
8:33:46 7/29/2021
Подробности аварии в центре Бердска: Вода хлестала на дорогу, обезвожены 30 домов. Смотрите видео
Благоприятные виды дачных работ на Убывающей Луне в знаке Тельца 31 июля и 1 августа 2021 года
8:20:06 7/29/2021
Благоприятные виды дачных работ на Убывающей Луне в знаке Тельца 31 июля и 1 августа 2021 года
МакSим снова ввели в кому: Состояние тяжелое
8:05:53 7/29/2021
МакSим снова ввели в кому: Состояние тяжелое
Скончались от коронавируса пациенты после полной вакцинации, подтвердили в минздраве
7:50:28 7/29/2021
Скончались от коронавируса пациенты после полной вакцинации, подтвердили в минздраве
Медведя-людоеда, насмерть задравшего туриста, ликвидировали в парке "Ергаки"
7:30:55 7/29/2021
Медведя-людоеда, насмерть задравшего туриста, ликвидировали в парке "Ергаки"
Во сколько заканчивается детство у мужчин?
7:20:35 7/29/2021
Во сколько заканчивается детство у мужчин?
БердскОнкоцентр в ЦГБ Бердска перед открытием проконтролирует региональный минздрав
7:17:49 7/29/2021
Онкоцентр в ЦГБ Бердска перед открытием проконтролирует региональный минздрав
Странно извинилась выгонявшая с детской площадки детей-аутистов жительница Петербурга
7:02:44 7/29/2021
Странно извинилась выгонявшая с детской площадки детей-аутистов жительница Петербурга
У девочки в желудке развивался ее близнец: Врачи сделали уникальную операцию
6:47:36 7/29/2021
У девочки в желудке развивался ее близнец: Врачи сделали уникальную операцию
Драка чеченцев с ножами и пневматикой попала на видео: Растащили бойцы Росгвардии
6:38:42 7/29/2021
Драка чеченцев с ножами и пневматикой попала на видео: Растащили бойцы Росгвардии