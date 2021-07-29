Подробности аварии в центре Бердска: Вода хлестала на дорогу, обезвожены 30 домов. Смотрите видео
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Подробности аварии в центре Бердска: Вода хлестала на дорогу, обезвожены 30 домов. Смотрите видео

8:33:467/29/2021,Анастасия СолодковаФото: Курьер. Среда. Бердск
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Людям подвозят воду. Для устранения дефекта на водоводе, будут вскрывать грунт. Работы продолжатся с утра 30 июля.

Из-за дыры на водоводе затопило дороги в Бердске

Стали известны подробности коммунальной аварии, которая произошла вечером 29 июля на перекрестке улиц К. Маркса и Первомайской.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", вода залила дорог - прорвало водовод.  Ассмашина несколько часов откачивала воду из колодца.

Предполагали, что лопнула труба или повреждена запорная арматура. Устранять аварию будут до утра 30 июля.

По словам бригадира ремонтников КБУ, холодную воду отключили у горожан, проживающих на участке от ул. Пушкина до ул. Ленина.

Позже вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров рассказал "Курьер. Среда. Бердск", что без холодной воды остались жители 30 частных домов и школа №1. Но в обезвоженный район, по его словам уже подвозят питьевую воду.

- Образовался дефект на водоводе диаметром 150 мм. Идет устранение. Если не получится быстро, то утром снова будет подвоз воды, - уточнил Захаров, отметив, что стоянку водовозки согласовали с местными жителями - где им удобнее.

Дыра в трубе образовалась в районе перекреста - водовод идет по обочине. Специалисты комбината бытовых услуг будут вскрывать грунт, чтобы добраться до трубы и починить ее.


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