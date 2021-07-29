Индийский штамм коронавируса: почему более опасный и какие есть осложнения
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Индийский штамм коронавируса: почему более опасный и какие есть осложнения

9:00:447/29/2021,Мария РодченковаФото: pixabay.com
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Индийский штамм получил название “дельта”. Впервые о нем узнали осенью прошлого года, тогда же стало известно, что он намного заразнее обычного коронавируса.

коронавирус
Индийский штамм получил название “дельта”
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Многие вирусы мутируют, поэтому появляются новые штаммы, отличные от оригинальной инфекции. На данный момент известно несколько штаммов коронавируса, самый известный из которых - индийский. О том, чем он отличается от обычного “ковида”, и какие у него бывают осложнения - в нашем материале.

Индийский штамм получил название “дельта”. Впервые о нем узнали осенью прошлого года, тогда же стало известно, что он намного заразнее обычного коронавируса. С тех пор “дельта” распространился на более чем 90 стран мира. По мнению многих экспертов, эта разновидность “ковида” может быть намного опаснее и вызывать более тяжелое течение болезни и, в результате, более серьезные последствия и осложнения. “Дельта” считается более агрессивным и более стойким перед вакцинацией и иммунитетом, потому что имеет восемь мутации в S-белке, на который нацелены препараты против коронавируса. Таким образом, чем сильнее изменяется белок, тем меньше эффективности у прививки.

Сейчас штамм входит в список, имеющий большую степень угрозы человеку. Его отличительные черты - “индийский” коронавирус может вызывать такие симптомы, как тошнота, диарея, боль в суставах, потеря слуха, также он может способствовать возникновению гангрены, за счет микротромбоза рук и ног. Отмечается, что в результате болезни люди не так уж и часто сталкиваются с потерей обоняния и с сухим кашлем, которые характерны для обычного коронавируса. При этом самочувствие больных становится хуже гораздо быстрее, примерно за несколько дней. Также участились случаи головных болей, неприятных ощущений в горле и насморка. В июне этого года ВОЗ заявила, что теперь “дельта” является чуть ли не самым распространенным штаммом на планете.

Штамм из Индии примерно на 50 процентов более заразен и более защищен от действия антител. Причем, все же, пока против него нет ничего эффективнее вакцинации, потому что все одобренные вакцины так или иначе могут защитить от него, либо спасти от тяжелой степени болезни и летального исхода. Двухкомпонентные препараты хоть и не такие эффективные, как против обычного коронавируса, но действительно могут сформировать довольно стойкий иммунный ответ. Пока официальных данных о действии отечественных вакцин против нового штамма нет, но, по словам создателей вакцин, после вакцинации антител вырабатывается достаточно, чтобы организм мог противостоять не только “индийскому” вирусу, но и другим штаммам. Сейчас же известно еще и о британском, бразильском, африканском и еще 12 видов вирусах. Недавно на территории нашей страны обнаружили специфический “русский”, но позже его убрали из перечня ВОЗ.

Что касается осложнений, то у выздоровевших чаще развиваются тромбы, которые могут быть смертельно опасными для человека.

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