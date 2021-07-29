Два свидетеля по делу Фургала заявили об угрозах: Россия предоставила им защиту

Два свидетеля по делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала будут защищены государством. Об этом рассказала прокурор во время заседания, на котором рассматривали жалобу на продление ареста Фургалу до 7 октября.
- Двое свидетелей сообщали, что в их адрес поступали угрозы. Им была представлена защита, - заявила она, не уточняя имена.
Сторона защиты считает, что информация об угрозах не совсем достоверная, так как в суде не были озвучены имена данных людей.
- Никаких угроз в адрес участников процесса не поступало, у нас нет никаких данных о том, что кто-либо принимал меры в отношении каких-либо лиц, кому-либо угрожавших. Источники правоохранительными органами не установлены, - сетовал адвокат Борис Кожемякин.
Больше года находится за решеткой Сергей Фургал, которого задержали по подозрению в причастности к деятельности преступной группировки и организации убийств в начале «нулевых».
Бывший губернатор вину не признает, в настоящее время происходит ознакомление с материалами дела, которое будет передано в суд.