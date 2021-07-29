Два свидетеля по делу Фургала заявили об угрозах: Россия предоставила им защиту
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Два свидетеля по делу Фургала заявили об угрозах: Россия предоставила им защиту

9:04:517/29/2021Фото: Wikimedia Commons
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Адвокаты бывшего губернатора Хабаровского края считают, что информация об угрозах не совсем достоверная, так как в суде не были озвучены имена данных людей.

Свидетели по делу Фургала попросили защиты у государства

Два свидетеля по делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала будут защищены государством. Об этом рассказала прокурор во время заседания, на котором рассматривали жалобу на продление ареста Фургалу до 7 октября.

- Двое свидетелей сообщали, что в их адрес поступали угрозы. Им была представлена защита, - заявила она, не уточняя имена.

Сторона защиты считает, что информация об угрозах не совсем достоверная, так как в суде не были озвучены имена данных людей.

- Никаких угроз в адрес участников процесса не поступало, у нас нет никаких данных о том, что кто-либо принимал меры в отношении каких-либо лиц, кому-либо угрожавших. Источники правоохранительными органами не установлены, - сетовал адвокат Борис Кожемякин.

Больше года находится за решеткой Сергей Фургал, которого задержали по подозрению в причастности к деятельности преступной группировки и организации убийств в начале «нулевых».

Бывший губернатор вину не признает, в настоящее время происходит ознакомление с материалами дела, которое будет передано в суд.

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