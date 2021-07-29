Подробности трагедии: Скончался терявший сознание 8-летний мальчик после отказа в медпомощи
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Подробности трагедии: Скончался терявший сознание 8-летний мальчик после отказа в медпомощи

9:47:107/29/2021Фото: privet-rostov.ru
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Идет внутрибольничная служебная проверка, уже создана комиссия. Вероятно, потом будет и проверка Минздрава, и Следственного комитета.

Мальчик умер в больнице из-за потерянного времени в дороге

В селе Натальевка Неклиновского района произошла трагедия. С сильнейшей головной болью, от которой восьмилетний мальчик терял сознание обратились в местную больницу, где их не приняли. Поездка до Таганрога, который находится в 30 километрах от Натальевки оказалось слишком длинной — мальчик умер из-за неполучения своевременной помощи.

- Привезли туда, колотили во все двери, окна. Мама схватила какое-то ведро, которое там валялось, била этим ведром. Никто не реагировал. Потом выглянула какая-то женщина — им сказали, что это медсестра. И она их прогнала, сказала: уходите, а то, мол всю больницу перебудите, — цитирует bloknot-rostov.ru слова мамы ребенка.

В момент, когда было принято решение ехать в Таганрог, ребенок терял сознание от боли. В больнице, куда его довезли, оказывали мероприятия по реанимации, которые не принесли успеха — было потеряно драгоценное время.

В местной больнице бригада сворой помощи помогала роженице - ее не было на месте, оставалась лишь медсестра, которая и не приняла больного ребенка.

- По этому поводу у нас сейчас проходит внутрибольничная служебная проверка, уже создана комиссия. Вероятно, потом будет и проверка Минздрава, и Следственного комитета. Любой медработник по своим должностным обязанностям должен оказать помощь. Медсестра же сейчас не может внятно ответить на вопрос, почему она не оказала помощь. Но пока решения проверки нет, и она продолжает работать, — прокомментировал ситуацию главный врач Натальевской районной больницы Дмитрий Кузнецов.

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