Реальное снижение пенсий в России официально признал Росстат

Рост инфляции в РФ в первые шесть месяцев года привел к снижению пенсий в стране в реальном выражении, то есть с учетом инфляции. Так в феврале 2021 года произошло снижение пенсий на 0,1% в годовом сравнении, в марте - на 0,2%, в апреле - на 0,1%, в мае - на 0,5%, а в июне уже на 0,8%. Такие данные Росстата, которые были обнародованы 28 июля.
Январь 2021 года еще не был таким убыточным для пенсионеров и показал рост на 0,4% в сравнении с январем 2020 года. Во все месяцы 2020 года пенсии также росли в реальном выражении, но наблюдалась ярко выраженная динамика снижения темпов роста - с 3,2% в январе 2020 года (по сравнению с январем 2019 года) до 0,8% в декабре 2020 года (по сравнению с декабрем 2019 года). В целом за 2020 год реальный размер средней пенсии вырос на 2,3% по сравнению с 2019 годом.
Показатель среднего размера пенсии в России в июне 2021 года - 15 822 рубля - это на 5,6% больше, если сравнить с июнем 2020 года, но показатель инфляции за год в июне 2021 года достиг 6,5%, что больше роста размера пенсии, напомнил "Интерфакс".
Как ранее писал "Курьер. Среда. Бердск" с начала года Центральным банком России уже в четвертый раз была поднята ключевая ставка.