Приостановить вакцинацию новосибирской «ЭпиВакКороной» просят Минздрав депутаты и активисты

В жутких условиях с тараканами над головой голодает одинокая 82-летняя старушка в Бердске. Смотрите фото и видео Дочь долгое время не посещает близкого человека. Ольга Ивановна много лет работала директором одного из крупных магазинов в Искитиме, но потом случилось несчастье. По предположениям, у пенсионерки деменция и она теряется в пространстве и времени. Соседи удивляются бесчеловечности родственников и воз Курьер Среда