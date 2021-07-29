Приостановить вакцинацию новосибирской «ЭпиВакКороной» просят Минздрав депутаты и активисты
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Приостановить вакцинацию новосибирской «ЭпиВакКороной» просят Минздрав депутаты и активисты

10:14:547/29/2021Фото: Nso.ru
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Общественники объясняют просьбу отсутствием данных об эффективности препарата.

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Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Депутат Мосгордумы от фракции КПРФ Павел Тарасов попросил Минздрав РФ и Росздравнадзор предоставить данные об эффективности вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона», разработанной в новосибирском центре "Вектор". Он просит ведомства сообщить, проверялась ли эффективность этого препарата другими участниками рынка, и в противном случае остановить применение вакцины, которая, по его словам, «является экспериментальной».

"Несмотря на огромный общественный резонанс, усугубляющийся существенным конфликтом интересов при разработке данной вакцины (руководитель Роспотребнадзора является одним из авторов патента на "ЭпиВакКорону"), никакой внятной реакции на данные замечания Роспотребнадзором, центром "Вектор" и иными уполномоченными организациями опубликовано не было»,— цитирует Тарасова "Коммерсант".

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", накануне с аналогичной просьбой к Минздраву, Роспотребнадзору, Росздравнадзору, центру «Вектор» и президенту  Владимиру Путину обратилась инициативная группа по гражданской вакцинации. Активисты попросили «поставить на паузу» применение препарата «с недоказанной эффективностью», в то время как в стране уже есть «надежная и проверенная вакцина».

В центре «Вектор», разработавшем «ЭпиВакКорону», обещают представить результаты эффективности вакцины после окончания третьей фазы клинических испытаний в сентябре 2021 года.

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