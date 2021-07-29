Смерть 2-месячной дочери от коронавируса подозревает ее мать в Новосибирске
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Смерть 2-месячной дочери от коронавируса подозревает ее мать в Новосибирске

11:03:187/29/2021
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Мать погибшего ребенка утверждает, что в справке о смерти написана причина - пневмония, вызвана вирусом COVID-19. Минздрав заявил, что нет еще выводов патологоанатомической экспертизы.

Третья волна продлится до ноября 2021 года
Сейчас в ковидном детском госпитале на базе больницы №3 лечатся 6 младенцев с подтвержденным диагнозом COVID-19

Сообщения о первом случае гибели младенца от коронавируса в Новосибирске появились в соцсетях. Об этом в паблике «Инцидент Новосибирск» написала мать ребенка.

«Нигде в статистике не пишут, что умирают дети от коронавируса. У меня ребёнок умер, 2 месяца ей было. От короны. А везде пишут, что смертельных случаев среди детей не было. У меня в справке написано: «Пневмония, вызвана вирусом COVID-19». У меня ребёнок в этой больнице провёл неделю под ИВЛ. Поступила, было 60% поражение. Через два дня мне сказали, что вирус уничтожил лёгкие полностью. Двухсторонняя пневмония была. Ковид положительный», – рассказала анонимно жительница Новосибирска.

Как сообщили в региональном минздраве, смерть двухмесячной девочки, действительно зарегистрирована в Новосибирске, но причины еще не установлены.

«Действительно, в детской городской клинической больнице № 3 скончался двухмесячный ребенок. Причины смерти в настоящее время устанавливает патологоанатомическая экспертиза. Приносим искренние соболезнования родным ребенка», – цитирует Сибкрай.ru ответ ведомства.

В статистику оперативного штаба попадают пациенты, основной окончательной причиной смерти которых стал коронавирус. Это устанавливает экспертиза, которая занимает 30 дней, а в некоторых случаях до 45 дней, подчеркнули в министерстве здравоохранения.

Сейчас в ковидном детском госпитале на базе больницы №3 лечатся 6 младенцев с подтвержденным диагнозом COVID-19.

"Курьер. Среда. Бердск" ранее публиковал честные признания пациентки ковидного госпиталя Бердска Елены Пономаревой. Как рассказала бердчанка, в наблюдается острая нехватка медикаментов. Препараты в больницу ей привозил сын, потратив на них около 50 тысяч рублей. Дефицит и с дыхательными аппаратами. По наблюдениям пациентки, одним аппаратом дышат по очереди. Люди отслеживают уровень свой сатурации и тогда передают приборы другому.

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