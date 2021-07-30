На 30 июля в День тестя и свекра самые яркие стихи с любовью и заботой
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На 30 июля в День тестя и свекра самые яркие стихи с любовью и заботой

10:10:267/30/2021Фото: pixabay.com
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Дорогой любимый свекор, ты бокал свой поднимай, от единственной невестки поздравленья принимай!

День тестя и свекра

Лучшему свёкру на свете
Пишу поздравления эти,
Желаю добра и достатка,
Жилось чтоб шикарно и сладко!

Соседей желаю прекрасных,
Чтоб в гости захаживать часто,
И самой весёлой родни,
Чтоб празднично мчались все дни!

Здоровья прочнее металла,
Удача сестрой чтобы стала,
Сбылись чтоб заветные планы,
И счастлив ты был постоянно!

***

От души поздравляю,
Как родного отца!
Счастья, мира желаю,
Не встречать подлеца.

Я желаю удачи
И успехов в делах.
Пусть к вам липнет богатство,
А не беды и страх.

Пусть ваш дом полной чашей
Будет ныне и впредь.
Быть желаю здоровым,
Никогда не стареть!

***

Дорогой любимый свекор,
Ты бокал свой поднимай,
От единственной невестки
Поздравленья принимай!

Я тебе желаю счастья,
Сил, терпенья на года.
Не сердись и не волнуйся,
Будь здоровым ты всегда.

***

Вам, свекор дорогой, желаю
Не знать ни горя, ни разлук.
Пусть душу вашу согревают
Родные люди, близких круг.

Здоровья вам и долгих лет,
Удачи, мира, вдохновения.
И пусть любви не гаснет свет.
Добра, успехов, настроения!

Источник: pozdravok.ru

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НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
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НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
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