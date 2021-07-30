На 30 июля в День тестя и свекра самые яркие стихи с любовью и заботой

Лучшему свёкру на свете
Пишу поздравления эти,
Желаю добра и достатка,
Жилось чтоб шикарно и сладко!
Соседей желаю прекрасных,
Чтоб в гости захаживать часто,
И самой весёлой родни,
Чтоб празднично мчались все дни!
Здоровья прочнее металла,
Удача сестрой чтобы стала,
Сбылись чтоб заветные планы,
И счастлив ты был постоянно!
***
От души поздравляю,
Как родного отца!
Счастья, мира желаю,
Не встречать подлеца.
Я желаю удачи
И успехов в делах.
Пусть к вам липнет богатство,
А не беды и страх.
Пусть ваш дом полной чашей
Будет ныне и впредь.
Быть желаю здоровым,
Никогда не стареть!
***
Дорогой любимый свекор,
Ты бокал свой поднимай,
От единственной невестки
Поздравленья принимай!
Я тебе желаю счастья,
Сил, терпенья на года.
Не сердись и не волнуйся,
Будь здоровым ты всегда.
***
Вам, свекор дорогой, желаю
Не знать ни горя, ни разлук.
Пусть душу вашу согревают
Родные люди, близких круг.
Здоровья вам и долгих лет,
Удачи, мира, вдохновения.
И пусть любви не гаснет свет.
Добра, успехов, настроения!
Источник: pozdravok.ru