Почему так ненавидят Весов?
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Почему так ненавидят Весов?

12:30:257/30/2021Фото: pxhere.com
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Весы, представленные весами, постоянно ищут мира и поддерживают равновесие. К сожалению, это делает их крайне нерешительными.

весы
Весы чувствуют, что заслуживают весь мир только за то, что они существуют

Возможно, вы не понимаете, почему Весов так ненавидят. Выяснение того, какой знак зодиака не нравится больше всего, - это очень обсуждаемый вопрос.

Некоторые знаки зодиака считаются слишком упрямыми, например, Близнецы и Телец. Другие знаки зодиака считаются слишком манипулятивными, например, Овен, Лев и даже Рак, пишет yourtango.com.

Какой знак зодиака ненавидят больше всего?

Кто-то может сказать Весы.

Это правда. Из всех двенадцати знаков зодиака больше всего ненавидят тех, кто родился между 21 сентября и 22 октября.

Хотя на первый взгляд они справедливо мыслят и дипломатичны в миротворчестве , их ядовитые и вредные черты характера скрываются под поверхностью.

Вот почему, согласно астрологии, так ненавидят Весов.

1. Люди ненавидят Весов за нерешительность.

Весы, представленные весами, постоянно ищут мира и поддерживают равновесие. К сожалению, это делает их крайне нерешительными.

Они будут часами мучиться над единственным решением, постоянно составляя списки за и против.

Это хуже? Даже после того, как они примут решение, не обязательно, чтобы с ним было покончено. Как воздушный знак, их непостоянный характер означает, что они постоянно меняют свое мнение.

2. Весы могут жалеть себя.

Седьмой знак зодиака не совсем известен своим сочувствием. На самом деле, они, как правило, чувствуют себя плохо только из-за одного человека, а именно из-за них самих.

Когда дела у Весов не идут хорошо, они первыми устраивают вечеринку жалости.

Они изо всех сил стараются увидеть картину в целом и озабочены только тем, как на них влияют.

3. Весов ненавидят больше всего, потому что они ненадежны.

Так же, как Весы нерешительны, они также ненадежны.

С ними может быть сложно работать, так как вы не можете полагаться на них в выполнении задач.

Более того, Весы могут быть не лучшим человеком, которому можно доверять. Они изо всех сил стараются сохранить секреты и легко могут стать сплетниками, если им представится такая возможность.

4. Весы очень поверхностны.

Весы могут быть мелкими, как лужа котят.

Поскольку Венера - их правящая планета, они любят красоту и материальные блага.

Они очень любят себя и свою внешность. Они часами готовятся и часто опаздывают.

К сожалению, из-за своей поверхностности они будут судить о внешности и себя, и других.

5. Этот воздушный знак имеет название.

Весы чувствуют, что заслуживают весь мир только за то, что они существуют.

Они хотят всего и вся и могут вести себя как избалованные мальчишки, когда им говорят «нет».

Хотя у Весов есть свои, по общему признанию, многие отрицательные качества, в конце концов, они  добры. Они подпитываются поиском баланса и гармонии.

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