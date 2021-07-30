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Ученые доказали, что соль влияет способность заводить детей

3:00:237/30/2021Фото: pxhere.com
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Исследование Абдельнура показало, что соль способствует воспалительным факторам в плаценте и отрицательно влияет на беременность.

фастфуд, соль
Большая часть пищи, которую мы едим и пьем, содержит соль

Большая часть пищи, которую мы едим и пьем, содержит соль.

Хотя FDA рекомендует потреблять менее 2300 миллиграммов натрия каждый день, трудно следить за этими уровнями, когда они так хорошо скрыты в нашей пище. Фактически, в среднем американцы съедают примерно 3400 миллиграммов натрия в день, пишет yourtango.com.

Но даже несмотря на то, что мы знаем как о пользе, так и об опасностях, соль влияет на наше здоровье (и наши тела) еще одним пугающим способом, которого мы не ожидали.

Мы никогда не задумываемся о том, как соль влияет на фертильность, когда едим соленый картофель фри, соленые чипсы и пьем латте с соленой карамелью. Но приготовьтесь, потому что результаты одного исследования вызывают особую тревогу.

Исследование 2015 года, проведенное Университетом Вайоминга, а также исследование 2020 года, финансируемое деканатом научных исследований Университета принцессы Нуры бинт Абдулрахман, показали, что слишком обильная солевая диета на самом деле разрушает вашу репродуктивную систему.

По словам ведущего исследователя Университета Вайоминга Дори Питынски: «Высокий уровень жира и соли оказывает противоположное влияние на репродуктивное здоровье ... Считается, что диета с высоким содержанием жиров ускоряет наступление полового созревания, но наша работа демонстрирует, что крысы при питании с высоким содержанием соли, даже с диетой с высоким содержанием жиров, все равно будет наблюдаться задержка начала полового созревания».

Если у вас есть дети, вам тоже нужно обратить на это особое внимание. Это означает, что высокое потребление соли может не только задержать половое созревание, но и привести к проблемам с фертильностью в более позднем возрасте.

Ученые провели две серии тестов, в которых они кормили одну группу крыс высокосолевой диетой и не давали соли второй группе. Интересно то, что обе группы показали одинаковые признаки задержки полового созревания.

Итак, если вы думали, что полное исключение соли означает, что вы в опасности, угадайте еще раз.

Ведущий исследователь Университета принцессы Нура бинт Абдулрахман Самех А. Абдельнур провел исследование того, как соль влияет на плодовитость животных.

Большинство животных подвергаются воздействию высокого содержания соли в воде и пище. В ходе исследования изучалось, как животные, которых кормили кормом с высоким содержанием соли, реагировали на уровень соли.

Считается, что соль вызывает плохую реакцию на рост и репродуктивную функцию как у мужчин, так и у женщин из-за снижения регуляции гормонов (тестостерона, ФСГ, ЛГ и лептина).

Исследование Абдельнура показало, что соль способствует воспалительным факторам в плаценте и отрицательно влияет на беременность. Но основное внимание уделялось показателям роста, сперматогенезу, морфологии яичек и функции сперматозоидов.

Существует связь между потреблением пищи с высоким содержанием соли и расстройствами, такими как остеопороз, ожирение, рак, гипертония, задержка воды, диабет, высокое кровяное давление, сосудистая деменция, сердечно-сосудистые заболевания, ухудшение здоровья кишечника, снижение функции тканей и индукция аутоиммунных расстройства.

Это потому, что когда кто-то употребляет соль, она меняет работу мозга и вызывает воспаление.

Таким образом, соль не только отрицательно влияет на ваше тело, но и подавляет набор и развитие фолликулов яичников, что увеличивает бесплодие.

В этом исследовании особое внимание уделялось тому, как высокое содержание соли влияет на функцию сперматозоидов, гормональную регуляцию, морфологию яичек, снижение веса яичек и нарушение гормональной регуляции.

Результаты пришли к выводу, что высокая концентрация соли вызывает у сперматозоидов окислительный стресс и травмы, что снижает мужскую фертильность, тогда как у женщин диета с высоким содержанием соли вызывает снижение производства фолликулов яичников, уменьшение количества пролиферации клеток, и вызывает апоптоз в клетках гранулезы.

Если этого недостаточно, чтобы заставить вас отказаться от соленых закусок, соль вызывает воспаление плаценты и приводит к осложнениям беременности, нарушая транспортировку питательных веществ к ребенку.

Следовательно, высокие концентрации соли вполне могут быть причиной того, что человечество сейчас испытывает такие низкие показатели фертильности.

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