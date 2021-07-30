Новую категорию пенсионеров-досрочников назвал Пенсионный фонд
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
29.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Новую категорию пенсионеров-досрочников назвал Пенсионный фонд

2:30:227/30/2021Фото: pxhere.com
0

Теперь на льготную пенсию при соблюдении определенных условий могут претендовать машинисты рельсового автобуса и их помощники.

деньги
Теперь на льготную пенсию при соблюдении определенных условий могут претендовать машинисты рельсового автобуса и их помощники

Перечень профессий для установления досрочной пенсии по старости расширился. Теперь на льготную пенсию при соблюдении определенных условий могут претендовать машинисты рельсового автобуса и их помощники.

С 19 июля текущего года вступил в силу приказ Минтруда России (от 28 июня 2021 года №423), согласно которому новая категория работников приобрела право на досрочную пенсию – это машинисты рельсового автобуса и их помощники. Теперь эти профессии при установлении льготной пенсии тождественны таким наименованиям, как машинист дизель - поезда и помощник машиниста дизель - поезда, пишет pfr.gov.ru.

На досрочную пенсию по данному основанию могут иметь право мужчины при достижении 55 лет, если у них есть не менее 12,5 лет льготного стажа и не менее 25 лет страхового стажа, и женщины в возрасте 50 лет, у которых не менее 10 лет льготного и не менее 20 лет страхового стажа. Еще одним обязательным условием для установления досрочной пенсии является наличие необходимого минимального количества пенсионных коэффициентов.

Важно помнить, что с 2013 года периоды работы на вредных и опасных производствах ( к которым относится и работа по указанным профессиям) включаются в специальный стаж только при обязательном начислении и уплате работодателем дополнительного тарифа страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, а также наличии вредного или опасного класса условий труда, установленного по результатам специальной оценки условий труда.

На сегодняшний день в Новосибирской области досрочную пенсию по старости получают более 4,8 тысяч работников, проработавших в качестве рабочих локомотивных бригад и работников отдельных категорий, осуществлявших организацию перевозок и обеспечивавших безопасность движения на железнодорожном транспорте и метрополитене.

Самый злопамятный и мстительный знак Зодиака: не пощадит никого
Шепелев перестал скрывать Платона: мальчик необыкновенный
По натуре своей злые: эти знаки Зодиака мстят за любую мелочь
«Гнилое сердце»: за что испанец разгромил Навку одной фразой
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Красавица Хаматова показала дочек: фото потрясло сеть
Врач рассказала о мольбах умирающих пациентов c коронавирусом
Девятилетний вундеркинд: Алиса сдала вступительные экзамены в МГУ
Какие города России скоро утонут: о чем предупредил Кокорин
пенсияльготыработникидосрочная пенсиявыход на пенсию
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы попали в эту категорию?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Новую категорию пенсионеров-досрочников назвал Пенсионный фонд
2:30:22 7/30/2021
Новую категорию пенсионеров-досрочников назвал Пенсионный фонд
Как получить медотвод от привики ковид
2:00:21 7/30/2021
Как получить медотвод от привики ковид
Умирающего от жары дикого лосося сняли на видео
1:30:16 7/30/2021
Умирающего от жары дикого лосося сняли на видео
О редком побочном эффекте на лице у мужчин после вакцинации сообщили врачи
1:00:23 7/30/2021
О редком побочном эффекте на лице у мужчин после вакцинации сообщили врачи
Почему так ненавидят Весов?
12:30:25 7/30/2021
Почему так ненавидят Весов?
С Международным Днем дружбы 30 июля самые теплые пожелания любимым людям
12:15:06 7/30/2021
С Международным Днем дружбы 30 июля самые теплые пожелания любимым людям
Картинки С Днем системного администратора на 30 июля классные поздравления для всех причастных
12:03:26 7/30/2021
Картинки С Днем системного администратора на 30 июля классные поздравления для всех причастных
Открытки и теплые слова С днем тестя и свекра на 30 июля
12:00:36 7/30/2021
Открытки и теплые слова С днем тестя и свекра на 30 июля
Закуска из кабачка: Топ-3 быстрых и вкусных варианта
11:20:12 7/29/2021
Закуска из кабачка: Топ-3 быстрых и вкусных варианта
Посев озимого чеснока по лунному календарю в августе 2021 года
11:11:39 7/29/2021
Посев озимого чеснока по лунному календарю в августе 2021 года
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
29.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость
More stories to check out before you go
Keep on reading
В жутких условиях с тараканами над головой голодает одинокая 82-летняя старушка в Бердске. Смотрите фото и видеоДочь долгое время не посещает близкого человека. Ольга Ивановна много лет работала директором одного из крупных магазинов в Искитиме, но потом случилось несчастье. По предположениям, у пенсионерки деменция и она теряется в пространстве и времени. Соседи удивляются бесчеловечности родственников и возКурьер Среда
Group 3
Отменить
В Бердске на 62-м году жизни скончалась Татьяна Грекова. Соболезнования от ООО "РКЦ"Именно с Татьяной Николаевной связано становление в городе расчетно-кассового центра, ведущего важную и ответственную работу по начислению и приему платежей за услуги ЖКХ. Она была первым директором ООО «РКЦ», вложив свой профессионализм и душу в становление и развитие организации.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Грузовичок Toyota повалил электрические столбы после жесткого удара с черным Lexus на перекрестке ул. Маяковского и Кутузова БердскаПоследствия аварии попали на видео.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Молитва матери о сыне для помощи в трудной ситуацииЧтобы заветная просьба была услышана, необходимо знать правила обращения к Богу и всем Святым. Если женщина молится от чистого сердца, со светлыми намерениями, то удача обязательно будет сопутствовать ее чаду, а невзгоды будут проходить стороной.Курьер Среда
Group 3
Отменить
' ' '
' ' '
Горожане прорубили в заборе вдоль железной дороги Бердска шесть дыр. Как иначе сэкономить шесть минут и не погибнуть, решают РЖД и властьХодить по путям запрещено. Это относится к нарушениям правил минтранса. "Для перехода должен использоваться мост. Они переходят под мостом и составом свободно," - рассказала начальник станции Наталья Ковалева вице-мэру Владимиру Захарову.Курьер Среда
Отменить
"Я слышала из палат крики, стоны. Кричали от боли и страха": Честные признания пациентки ковидного госпиталя Бердска Елены ПономаревойКак рассказала бердчанка, в поликлинике наблюдается острая нехватка в медикаментах. Препараты в больницу женщине привозил сын, потратив на них около 50 тысяч рублей. Дефицит состоит и в дыхательных аппаратах. По наблюдениям пациентки, одним аппаратом дышат по очереди. Люди отслеживают уровень свой сКурьер Среда
Отменить
Почему нельзя пить алкоголь с антибиотиками?Сочетание этих препаратов с алкоголем породило разные версии и в среде обывателей, и среди медиков.Курьер Среда
Отменить