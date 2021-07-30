Новую категорию пенсионеров-досрочников назвал Пенсионный фонд

Горожане прорубили в заборе вдоль железной дороги Бердска шесть дыр. Как иначе сэкономить шесть минут и не погибнуть, решают РЖД и власть

Ходить по путям запрещено. Это относится к нарушениям правил минтранса. "Для перехода должен использоваться мост. Они переходят под мостом и составом свободно," - рассказала начальник станции Наталья Ковалева вице-мэру Владимиру Захарову.

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