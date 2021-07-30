Новую категорию пенсионеров-досрочников назвал Пенсионный фонд

Перечень профессий для установления досрочной пенсии по старости расширился. Теперь на льготную пенсию при соблюдении определенных условий могут претендовать машинисты рельсового автобуса и их помощники.
С 19 июля текущего года вступил в силу приказ Минтруда России (от 28 июня 2021 года №423), согласно которому новая категория работников приобрела право на досрочную пенсию – это машинисты рельсового автобуса и их помощники. Теперь эти профессии при установлении льготной пенсии тождественны таким наименованиям, как машинист дизель - поезда и помощник машиниста дизель - поезда, пишет pfr.gov.ru.
На досрочную пенсию по данному основанию могут иметь право мужчины при достижении 55 лет, если у них есть не менее 12,5 лет льготного стажа и не менее 25 лет страхового стажа, и женщины в возрасте 50 лет, у которых не менее 10 лет льготного и не менее 20 лет страхового стажа. Еще одним обязательным условием для установления досрочной пенсии является наличие необходимого минимального количества пенсионных коэффициентов.
Важно помнить, что с 2013 года периоды работы на вредных и опасных производствах ( к которым относится и работа по указанным профессиям) включаются в специальный стаж только при обязательном начислении и уплате работодателем дополнительного тарифа страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, а также наличии вредного или опасного класса условий труда, установленного по результатам специальной оценки условий труда.
На сегодняшний день в Новосибирской области досрочную пенсию по старости получают более 4,8 тысяч работников, проработавших в качестве рабочих локомотивных бригад и работников отдельных категорий, осуществлявших организацию перевозок и обеспечивавших безопасность движения на железнодорожном транспорте и метрополитене.