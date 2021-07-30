О редком побочном эффекте на лице у мужчин после вакцинации сообщили врачи
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29.07
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О редком побочном эффекте на лице у мужчин после вакцинации сообщили врачи

1:00:237/30/2021Фото: wikimedia.org
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У некоторых пациентов появляются гнойные шишки на лицах, что является редким побочным эффектом после вакцинации.

вакцина
У некоторых пациентов появляются гнойные шишки на лицах, что является редким побочным эффектом после вакцинации Moderna

В новом отчете подробно описаны случаи двух мужчин из Калифорнии, у которых после вакцинации Moderna появились отеки, корки и гнойные шишки.

Первому пациенту в возрасте 50 лет прописали антибиотик цефалексин и галобетазол, крем для местного применения, и состояние исчезло в течение семи дней, пишет dailymail.co.uk.

Второму пациенту, 80 лет, прописали два антибиотика, а также такролимус, иммунодепрессивный препарат, и сыпь исчезла за 10 дней.
Исследователи полагают, что выстрел привел к выработке у мужчин высокого уровня нейтрофилов, типа лейкоцитов, которые вызвали чрезмерную реакцию иммунной системы.

У некоторых пациентов появляются гнойные шишки на лицах, что является редким побочным эффектом после вакцинации Moderna COVID-19.

В статье, опубликованной в среду Калифорнийским университетом в Сан-Франциско, исследователи подробно описали случаи, когда двое мужчин обратились за медицинской помощью после получения первой или второй дозы вакцины.

У них был отек лица, корки на щеках, пустулы, но курс антибиотиков и мазей вылечил состояние в течение 10 дней.

Это не первый случай, когда получатели Moderna сообщают о кожных реакциях.

Ранее в этом году некоторые люди сообщили о развитии "руки COVID'', описываемой как зуд или опухание кожи, через 7-10 дней после иммунизации.

В отчетах о случаях, опубликованных в JAMA Dermatology, команда подробно описала двух пациентов, посетивших университетскую больницу.

В первом случае мужчина в возрасте 50 лет обратился в отделение неотложной помощи через четыре дня после получения первой дозы вакцины Moderna и озноба.

Когда его обследовали, у него не было температуры, но были сильные отеки, пустулы и ругательства на щеках и возле глаз.

У него не было в анамнезе аллергических реакций, наполнителей для лица или розацеа - состояния кожи, которое вызывает покраснение и видимые кровеносные сосуды на лице.

Пациенту назначили антибиотик цефалексин и галобетазол, кортикостероид для местного применения, и состояние исчезло в течение семи дней.

Исследователи говорят, что мужчина получил вторую дозу вакцины Moderna в соответствии с графиком, на этот раз без каких-либо симптомов.

Второй пациент, мужчина в возрасте 80 лет, посетил отделение неотложной помощи через пять дней после введения второй дозы вакцины Moderna.

Он сказал врачам в течение 24 часов после прививки, что у него был отек лица, который усилился в течение следующих нескольких дней, сопровождался покраснением и болью, а также усталостью и лихорадкой.

При осмотре у него были обнаружены небольшие красные шишки на коже, пустулы и корки на щеках и носу.

Ему прописали два антибиотика - ванкомицин и пиперациллин / тазобактам, а также такролимус, иммунодепрессант.

Изучая сходства между пациентами, исследователи обнаружили, что у каждого из них был очень высокий уровень нейтрофилов, типа лейкоцитов.

Когда человек заражается, нейтрофилы и другие типы белых кровяных телец уничтожают чужеродного захватчика.

Команда считает, что вакцина вызвала чрезмерную реакцию в организме мужчин, в результате чего количество лейкоцитов увеличилось, а иммунная система запустила реакцию в виде сыпи.

«Клиническая картина высыпания на лице с пустулами и общие ... данные о плотном нейтрофильном инфильтрате ... поддерживают нейтрофильную гнойничковую сыпь на лице в качестве модели реакции», - пишут авторы.

«Обнадеживает то, что эта пустулезная нейтрофильная сыпь на лице разрешилась в течение семи-десяти дней и без серьезных <побочных эффектов>.

«Это согласуется с доказательствами того, что большинство кожных реакций, связанных с мРНК вакцины SARS-CoV-2, как правило, самоограничиваются и незначительны».

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мужчинылицошишкиотекCOVID-19 вакцина
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