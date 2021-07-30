О редком побочном эффекте на лице у мужчин после вакцинации сообщили врачи

Лунный календарь подходящих для зачатия дней в 2021 году на каждый месяц В дни Полнолуний и Новолуний есть риски не выносить долгожданное дитя. Также с осторожностью нужно относиться к дням затмений, энергетика которых противоречива и может сыграть злую шутку с характером новорожденного. Курьер Среда

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