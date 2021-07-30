Умирающего от жары дикого лосося сняли на видео

Тревожные видеозаписи показывают, как дикий лосось плывет через реку Колумбия, его тела частично растворены в результате сильной жары в прошлом месяце на северо-западе Тихого океана, пишет dailymail.co.uk.
В результате небывалой волны тепла, которая нанесла вред Тихоокеанскому Северо-Западу за последние два месяца, дикий лосось умирает от рекордно высоких температур воды, страдая от красных поражений и белого грибка, который разросся по всему телу, согласно недавно опубликованному видео.
Кадры, опубликованные некоммерческой организацией Columbia Riverkeeper, показывают группу нерки, плавающей в реке Колумбия, подвергшейся стрессу от жары.
Видео было снято 16 июля у реки Литтл-Уайт-лосось, 19-мильного участка реки Колумбия в штате Вашингтон.
Нерки здесь умирают. «Они задыхаются», - сказал Дон Сэмпсон из Северо-Западного племенного альянса лосося.
«Вы можете видеть, что они в смертельно горячей воде. У нас кризис лосося, и Конгрессу пора действовать».
В тот день температура воды поднялась выше 70 градусов по Фаренгейту (21 градус Цельсия), что выше температуры, установленной Законом о чистой воде, который запрещает реке Колумбия подниматься выше 68 градусов по Фаренгейту (20 градусов по Цельсию). Температура реки обычно составляет от 17 ° C до 68 ° F.
В интервью The Guardian Бретт Ванден Хёвел, исполнительный директор Columbia Riverkeeper, сказал, что лосось плыл вверх по реке из океана, когда они внезапно изменили курс, сравнив это с побегом из «горящего здания».
Он также сравнил это с человеком, пробегающим марафон при температуре 100 градусов по Фаренгейту, но для рыбы это вопрос жизни или смерти.
«Разница в том, что это не развлечение для лосося», - добавил он. «У них нет выбора. Они либо выживают, либо умирают».
Вполне вероятно, что лосось, шедший на нерест, не сможет этого сделать и умрет от осложнений в результате теплового стресса.
Ранее в этом месяце исследователи заявили, что волна тепла, вызванная «тепловым куполом», который нависла над западными США и Канадой и подняла температуру до 121 градуса по Фаренгейту в некоторых местах, убила более 1 миллиарда морских существ.
Хотя волна тепла и изменение климата сыграли огромную роль в ужасной ситуации, в которой оказался лосось, ВанденХёвел добавил, что положение усугубляется плотинами, задерживающими потоки воды и вызывающими повышение температуры воды.
Неизвестно, сколько лососей погибло от этих условий, но в реках Колумбия и Нижняя Снейк их «десятки тысяч».
Сэмпсон сказал The Guardian, что условия напомнили ему 2015 год, когда около 250 000 штук нерки погибло в Колумбии и ее ответвлениях после жаркого лета.