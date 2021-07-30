Как получить медотвод от привики ковид

Антирекорды по распространению новой коронавирусной инфекции, зарегистрированные летом 2021 года, вынудили сделать вакцинацию обязательной для представителей множества профессий. Такие сотрудники могут отказаться от введения вакцины безо всяких оснований. Но тогда работодателю придётся отстранить их от выполнения обязанностей и перестать платить зарплату. Уволить «отказчика» полностью работодатель не может.
Фальшивый сертификат о вакцинации может вызвать не только распространение коронавируса в коллективе, но и уголовную ответственность для предъявителя. На июль 2021-го официально отказаться от вакцинации можно только по медицинским и возрастным показаниям.
Причины для медотвода
Самая распространённая вакцина в России – «Спутник V». Её противопоказания совпадают с остальными отечественными препаратами для вакцинации. Основным является повышенная чувствительность организма к какому-либо компоненту в составе.
Подверженность некоторым формам аллергии исключает возможность прививки. Першение в горле, кашель или зуд не считаются: в анамнезе пациента должны быть анафилактический шок или тяжёлая форма экземы.
Вакцинацию не проводят во время сильных обострений хронических заболеваний. После наступления ремиссии прививаться можно.
Инфекционные или простудные болезни требуют дождаться полного выздоровления, только потом вакцинироваться.
Беременных и кормящих женщин пока не прививают. При наличии особых рисков для матери, на поздних сроках ей могут поставить «Спутник V».
Исследование влияния вакцин на организм подростков только началось. Поэтому детей до 18-ти пока не прививают.
Формы первичного иммунодефицита и заболевания злокачественного характера не позволяют прививаться «Эпиваккороной». Остальные противопоказания этой вакцины совпадают с предыдущими пунктами.
Сильная аллергия или серьёзные «побочки» после первого укола – официальный повод отказаться от второго компонента вакцины.
Получение справки
В начале июля 2021-го министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал изданию «РИА Новости», как и где получить справку о медотводе. Его слова нашли отражение в новых рекомендациях, утверждённых Минздравом 24 июля. Их разработали на базе «НМИЦ ТПМ».
В зависимости от причины, медотвод может носить постоянный или временный характер. Решение должна принять комиссия из врачей поликлиники, куда прикреплён пациент. Ему понадобится посетить участкового терапевта и рассказать, какие болезни мешают получить прививку. Врач может назначить дополнительные исследования. По их результатам комиссия обсудит возможность выдать справку о медотводе.
Документ должен содержать причину медотвода, срок, данные лечащего врача и пациента, и заверяться печатями поликлиники. Отдать справку работодателю сотрудник может, сопроводив её заявлением об отказе от вакцинации.